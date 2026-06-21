Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katar'da patlama meydana geldi: Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi

Katar'da patlama meydana geldi: Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi

23:3421/06/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Katar'da bir fabrikada patlama meydana geldi
Katar'da bir fabrikada patlama meydana geldi

Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı aktarıldı.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada
"teknik bir neden"
le patlama meydana geldiği belirtildi.


Herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi

Patlamanın ardından bölgeye sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bildirilmediği kaydedildi.

Açıklamada, patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgede yangın çıktığı aktarıldı.



#Doha
#Katar
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GTA 6 için yeni fiyat sızıntısı: Üç farklı sürümü listelendi