Havalimanına kanlı baskın: Ölü sayısı 35’e yükseldi

Nijer’in başkenti Niamey’deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı’na dün silahlı 22 kişi tarafından saldırı düzenlenmişti. Kaçan saldırganları yakalamak için havaalanı çevresi saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından kapatılırken, bölgeden tüm çıkan araçlar arandı. Ülkede 5 aydan kısa bir sürede ikinci kez gerçekleştirilen saldırıda 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırıyla bağlantılı 20 kişi yakalandı

Nijer Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölenlerden 22’sinin saldırgan, 11’inin asker, 2‘sinin ise sivil olduğu aktarıldı. Açıklamada, saldırı sırasında etkisiz hale getirilen 22 saldırganın yanı sıra 4 saldırganın yaralandığı, olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen 20 kişinin de yakalandığı belirtildi. Ayrıca RPG-7 roketatarlar, AK-47 tüfekler, patlayıcılar, el bombaları, iletişim ekipmanları ve binlerce merminin de bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Görgü tanıkları ise, sabah saatlerinde şiddetli patlama sesleri duyduklarını ifade etti. Bir askeri üssün de bulunduğu havalimanı yakınlarında yaşayan Lawalli Tsalha, yerel saatle 06.00 sıralarında şiddetli bir patlama sesi duyduklarını bildirerek, "Sanki bir şey patlamış gibi bir ses, belki de bir lastik. Ne olduğunu ancak biraz sonra anladık" dedi.

Nijer’de ocak ayında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir örgüt aynı havaalanına saldırı düzenlemişti. 4 askeri personelin yaralandığı olayda 20 saldırgan öldürülmüştü.







