Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 25 Haziran Perşembe maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu’nun son maçlarında Bosna Hersek, Katar’ı 3-1 mağlup ederken İsviçre de Kanada karşısında 2-1 galip geldi. Bu sonuçların ardından İsviçre grubu lider, Kanada ise ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Günün bir diğer mücadelesinde Brezilya, İskoçya’yı 3-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırdı. Peki, Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 25 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programı.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu son maçında Bosna Hersek, Katar ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Bosna'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. B Grubu son maçında İsviçre, Kanada’yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre grubu lider, Kanada ise ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Brezilya, İskoçya ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Brezilya'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Sambacılar, adını son 32 turuna yazdırdı. Peki Dünya Kupası bugün kimin maçı var? İşte 25 Haziran maç programı.
Dünya Kupası maç sonuçları
01:00 Fas 4-2 Haiti FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
01:00 İskoçya 0-3 Brezilya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
04:00 Çekya 0-3 Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
04:00 Güney Afrika 1-0 Güney Kore FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
Bu akşam kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
23:00 Curaçao - Fildişi Sahili FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
23:00 Ekvador - Almanya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1