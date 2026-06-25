Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 25 Haziran Perşembe maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu’nun son maçlarında Bosna Hersek, Katar’ı 3-1 mağlup ederken İsviçre de Kanada karşısında 2-1 galip geldi. Bu sonuçların ardından İsviçre grubu lider, Kanada ise ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Günün bir diğer mücadelesinde Brezilya, İskoçya’yı 3-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırdı. Peki, Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 25 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programı.

1 /4 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu son maçında Bosna Hersek, Katar ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Bosna'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. B Grubu son maçında İsviçre, Kanada’yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre grubu lider, Kanada ise ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Brezilya, İskoçya ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Brezilya'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Sambacılar, adını son 32 turuna yazdırdı. Peki Dünya Kupası bugün kimin maçı var? İşte 25 Haziran maç programı.

2 /4 Dünya Kupası maç sonuçları 01:00 Fas 4-2 Haiti FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor 01:00 İskoçya 0-3 Brezilya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1 04:00 Çekya 0-3 Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1 04:00 Güney Afrika 1-0 Güney Kore FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

3 /4 Bu akşam kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 23:00 Curaçao - Fildişi Sahili FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor 23:00 Ekvador - Almanya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1