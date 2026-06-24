Bağkur prim eşitleme düzenlemesi, emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne indirilmesini bekleyen esnaf ve sanatkârlar tarafından yakından takip ediliyor. Bağkur 7200 ne zaman çıkacak? Bağkur prim eşitleme Meclisten geçti mi? soruları gündemdeki yerini korurken düzenleme henüz yasalaşmadı. Bağkur 7200 düzenlemesinin hayata geçmesi hâlinde, kapsamda yer alan 4/B’li sigortalıların prim şartı SSK’lı çalışanlarla eşitlenecek ve emeklilik için 1.800 gün daha az prim ödemeleri mümkün olacak. İşte Bağ-Kur prim eşitlemesi son durum gelişmeleri.
Küçük esnaf ve sanatkarların emeklilik haklarında büyük bir kolaylık sağlaması hedeflenen Bağ-Kur 7200 prim eşitleme düzenlemesi, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmektedir. Mevcut sistemde erkek Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için 9000 prim gününü tamamlaması gerekirken, üzerinde çalışılan yeni reform ile bu sürenin SSK'lılarla eşitlenerek 7200 güne düşürülmesi ve böylece esnafa 5 yıl (1800 gün) daha erken emeklilik imkanı tanınması planlanmaktadır.
Bağ-Kur prim eşitlemesi ne zaman olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe dengelerini gözeterek ortaklaşa yürüttüğü bu torba yasa hazırlığı henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek yasalaşmadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin teknik çalışmalarının tamamlandığını ve Meclis aşamasına hazır hale getirildiğini birçok kez dile getirdi. Bu kritik düzenlemenin, genellikle Meclis'e sunulan ve birden çok kanunda değişiklik içeren büyük Torba Yasa paketlerinden birine eklenmesi bekleniyor. Siyasi kaynaklardan gelen son bilgilere göre, düzenlemenin 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından, 2026 yılının ilk çeyreği (Ocak - Mart) içerisinde TBMM gündemine gelmesi ve yasalaşması hedefleniyor. Kesin tarih henüz açıklanmamış olsa da, 2026 yılının ilk yarısında yasalaşması yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor.
Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında, Bağ-Kur’daki 9 bin gün prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi için Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlandığını ve 2026’nın ilk yarısında tamamlanacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, açıklamasında, Bağ-Kur’lu esnafın prim ödemekte zorlandığını, SGK’nın, prim ödeme tahsilatının diğer SSK’lılara göre düşük olduğunu ve 7 bin 200 prim gün konusunda müjdeli haberi vereceklerini söyledi.
Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ne kadar erken emekli olunacak?
Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur’lularla, SSK’lıların primleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kur’lu kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilecek. Böylece, Bağ-Kur’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyip, 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanacak. Tabi bu durum SGK’nın Bağ-Kur’lulardan 5 yıl daha az prim tahsil edeceği anlamına geliyor. O nedenle de düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yapılması gerekiyor. Çünkü bu durum bir anlamda bütçeye ek bir yük getirecek.