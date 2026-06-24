Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ne kadar erken emekli olunacak?

Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur’lularla, SSK’lıların primleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kur’lu kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilecek. Böylece, Bağ-Kur’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyip, 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanacak. Tabi bu durum SGK’nın Bağ-Kur’lulardan 5 yıl daha az prim tahsil edeceği anlamına geliyor. O nedenle de düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yapılması gerekiyor. Çünkü bu durum bir anlamda bütçeye ek bir yük getirecek.