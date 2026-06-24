İsviçre Kanada maçı ne zaman, saat kaçta?





İsviçre Kanada maçı, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü BC Place Stadyumu'nda oynanacak. B Grubu'ndaki liderlik yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.





Gruptaki ilk iki maçın ardından dörder puana ulaşan İsviçre ile Kanada, üçüncü ve son karşılaşmada üstünlük kurmak için mücadele edecek.





Maçın temel bilgileri şöyle:





Karşılaşma: İsviçre-Kanada

Tarih: 24 Haziran 2026 Çarşamba

Saat: 22.00

Stadyum: BC Place Stadyumu

Yayın: TRT 1