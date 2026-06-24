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İsviçre Kanada maçı TRT 1 canlı yayınında: İşte ilk 11'ler ve maç saati

İsviçre Kanada maçı TRT 1 canlı yayınında: İşte ilk 11'ler ve maç saati

21:2724/06/2026, Çarşamba
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İsviçre Kanada maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda liderlik yarışını doğrudan etkileyecek. 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de BC Place Stadyumu’nda oynanacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İsviçre-Kanada maçının yayın bilgileri, kadroları ve iki takımın gruptaki son durumu haberimizde.

İsviçre Kanada maçı, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nun üçüncü ve son haftasında oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

İsviçre Kanada maçı ne zaman, saat kaçta?


İsviçre Kanada maçı, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü BC Place Stadyumu'nda oynanacak. B Grubu'ndaki liderlik yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.


Gruptaki ilk iki maçın ardından dörder puana ulaşan İsviçre ile Kanada, üçüncü ve son karşılaşmada üstünlük kurmak için mücadele edecek.


Maçın temel bilgileri şöyle:


Karşılaşma: İsviçre-Kanada

Tarih: 24 Haziran 2026 Çarşamba

Saat: 22.00

Stadyum: BC Place Stadyumu

Yayın: TRT 1


İsviçre Kanada maçı hangi kanalda?


İsviçre ile Kanada arasındaki 2026 Dünya Kupası B Grubu karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


İSVİÇRE KANADA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE


İsviçre-Kanada maçının ilk 11'leri


Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.


İsviçre: Kobel, Akanji, Jaquez, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Manzambi, Sow, Vargas, Embolo.

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Saliba, Choiniere, Buchanan, Ahmed, David, Larin.

İki takım da 4 puanda


Kanada, B Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı. İkinci karşılaşmasında Katar'ı 6-0 mağlup eden Kanada, puanını 4'e yükseltti.


İsviçre ise turnuvadaki ilk maçında Katar ile 1-1 berabere kaldı. İkinci maçında Bosna Hersek'i 4-1 yenen İsviçre de son karşılaşma öncesinde 4 puana ulaştı.


Aynı puana sahip iki takımın karşılaşması, B Grubu'ndaki liderlik yarışının şekillenmesi açısından önem taşıyor.

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