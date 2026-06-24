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Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Yakın çevresi bilgi verdi

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Yakın çevresi bilgi verdi

19:1124/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Zatürre nedeniyle yoğun bakıma alınan ve 21 Mayıs’ta entübe edilen 77 yaşındaki usta oyuncunun durumunun stabil olduğu, ancak tedaviden henüz beklenen olumlu yanıtın alınamadığı belirtildi. Peki, Kadir İnanır’ın tedavisi nasıl ilerliyor, Jülide Kural son açıklamasında neler söyledi?

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yakın çevresinden yeni bilgi paylaşıldı. Entübe edilen 77 yaşındaki sanatçının durumunun stabil olduğu, ancak tedaviden henüz beklenen olumlu yanıtın alınamadığı belirtildi.


Kadir İnanır'ın sağlık durumu stabil


Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgi paylaşıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle İstanbul’da yoğun bakımda tutulan sanatçının durumunun stabil olduğu ve tedavisinin sürdüğü aktarıldı.


İnanır’ın yakın çevresine dayandırılan son bilgilere göre, uygulanan tedaviden şu ana kadar beklenen düzeyde olumlu yanıt alınamadı. Sanatçının yoğun bakımdaki klinik takibi devam ediyor.


Zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı


Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tıbbi değerlendirmede zatürreye bağlı solunum sıkıntısı tespit edilen sanatçı, tedavisinin yakından takip edilebilmesi amacıyla yoğun bakım servisine alındı.


Tedavi sürecindeki önemli gelişmeler şöyle:


İnanır, 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındı.

İlk aşamada entübasyon gerektirmeyen solunum desteği uygulandı.

Sağlık durumundaki gelişmeler üzerine 21 Mayıs’ta entübe edildiği açıklandı.

Son bilgilendirmede durumunun stabil olduğu ancak tedaviden beklenen olumlu yanıtın henüz alınamadığı aktarıldı.

Jülide Kural entübasyon kararını açıklamıştı


Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının entübe edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, akciğerde zatürre bulgularının altında bir tümör görüldüğünü söylemişti.


Kural, entübasyon kararının İnanır’a daha rahat müdahale edilebilmesi, acı çekmemesi ve tedavi sürecinin kontrollü biçimde yürütülebilmesi amacıyla alındığını belirtmişti. Sürecin riskli ve zorlu olduğunu ifade eden Kural, tedavinin doktorların gözetiminde sürdürüldüğünü aktarmıştı.

Hastaneden kısmi iyileşme açıklaması yapılmıştı


Hastane yönetiminden 16 Mayıs’ta yapılan ilk açıklamada, İnanır’ın zatürreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda tedavi edildiği bildirilmişti.


Açıklamada, sanatçıya entübasyon gerektirmeyen solunum desteği uygulandığı ve klinik durumunda bir önceki güne göre kısmi iyileşme gözlendiği belirtilmişti. İnanır, ilerleyen günlerde sağlık durumundaki gelişmeler üzerine entübe edilmişti.

Tedavisi sürerken ablasını kaybetti


Kadir İnanır’ın 95 yaşındaki ablası Altun Arıca, 23 Haziran’da Ordu’nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


İnanır’ın entübe edilmeden önce yeğeni Levent İnanır ile yaptığı görüşmede ablasının sağlık durumunu sorduğu aktarılmıştı. Altun Arıca’nın cenazesi Fatsa’da toprağa verildi.

2024 yılında da hastaneye kaldırılmıştı


Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ve klinik tedavi sürecinin ardından taburcu edilen sanatçının fizik tedavisi devam ediyordu.


İnanır, Mayıs 2026’da gelişen akciğer enfeksiyonu ve zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Kadir İnanır kimdir?


Kadir İnanır, 1949 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Sinema kariyerine “Yedi Adım Sonra” filmindeki küçük bir rolle başlayan İnanır, Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde Türkan Şoray ile başrolü paylaştı.


“Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikâyesi”, “Tatar Ramazan” ve “Yılanların Öcü” gibi yapımlarda rol alan sanatçı, kariyeri boyunca 180’den fazla sinema filmi ve televizyon projesinde yer aldı.

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