Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Yakın çevresi bilgi verdi





Kadir İnanır'ın sağlık durumu stabil





Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgi paylaşıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle İstanbul’da yoğun bakımda tutulan sanatçının durumunun stabil olduğu ve tedavisinin sürdüğü aktarıldı.





İnanır’ın yakın çevresine dayandırılan son bilgilere göre, uygulanan tedaviden şu ana kadar beklenen düzeyde olumlu yanıt alınamadı. Sanatçının yoğun bakımdaki klinik takibi devam ediyor.



