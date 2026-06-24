Özel okullarda tavan zam oranları belli oldu: En düşük ve en yüksek özel okul ücretleri

Milyonlarca öğrenci, cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) özel okullara yönelik yasal düzenlemesi kapsamında, ara sınıflar için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 30,74 olarak belirlenmişti. Bazı özel okullar ise gelecek eğitim öğretim yılına ait zamlı ücretlerini açıklamaya başladı. Özel okulların zamlı fiyatları dudak uçuklattı.
Milyonlarca öğrenci cuma günü karnelerini alarak uzun bir yaz tatiline çıkmaya hazırlanırken, velilerin gündeminde ise önümüzdeki yılın okul masrafları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı düzenleme doğrultusunda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için aynı kurumda eğitimine devam edecek ara sınıf öğrencilerine uygulanabilecek azami tavan zam oranı yüzde 30,74 olarak belirlendi. Kademe geçişlerinde ise tavan zam oranı 43,92 olarak belirlendi.
Bazı özel okullar önümüzdeki senenin zamlı fiyatlarını açıkladı. NTV’de yer alan habere göre, İstanbul'daki özel okulların fiyatları, gelecek eğitim öğretim yılı için ortalama 450 bin lira ile 1 milyon 300 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.
Özel okul fiyatları ne kadar oldu?
En yüksek rakam ise 2 milyon 751 bin lira.
Eğitim ücretlerine servis, yemek ve kırtasiye gibi harcamalarda eklenince maliyet daha da katlanıyor.
Yönetmeliğe aykırı zamda veliler ne yapabilir?
Uzmanlar, özel okul kayıt ücretleri ve ek hizmet bedelleri konusunda velilerin yalnızca toplam rakama değil, kalem kalem ücretlendirmeye de dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle kayıt yenileme döneminde mevzuata aykırı zam yapıldığı düşünülüyorsa resmi itiraz hakkı bulunuyor. Veliler, yönetmeliğe aykırı artış ya da fahiş ücret talebiyle karşılaştıklarında il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine resmi şikayette bulunabiliyor.