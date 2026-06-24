Özel okullarda tavan zam oranları belli oldu: En düşük ve en yüksek özel okul ücretleri

Milyonlarca öğrenci cuma günü karnelerini alarak uzun bir yaz tatiline çıkmaya hazırlanırken, velilerin gündeminde ise önümüzdeki yılın okul masrafları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı düzenleme doğrultusunda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için aynı kurumda eğitimine devam edecek ara sınıf öğrencilerine uygulanabilecek azami tavan zam oranı yüzde 30,74 olarak belirlendi. Kademe geçişlerinde ise tavan zam oranı 43,92 olarak belirlendi.