MEMUR, EMEKLİ VE KİRACILAR BU VERİYİ BEKLİYOR: Haziran 2026 enflasyonu TÜİK verileri ne zaman açıklanacak? Beklenti değişti

Dolar/TL ve cari açık beklentileri





Piyasa Katılımcıları Anketi’nde döviz kuru, cari işlemler açığı ve ekonomik büyümeye ilişkin tahminlere de yer verildi.





Katılımcıların 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5711’den 51,4692’ye geriledi. On iki ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 54,6923’ten 55,7196’ya yükseldi.





Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 47,8 milyar dolardan 49,2 milyar dolara çıktı. Gelecek yıla ilişkin cari açık beklentisi de 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara yükseldi.