MEMUR, EMEKLİ VE KİRACILAR BU VERİYİ BEKLİYOR: Haziran 2026 enflasyonu TÜİK verileri ne zaman açıklanacak? Beklenti değişti

Haziran 2026 enflasyon oranı için gözler TÜİK’in 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da açıklayacağı verilere çevrildi. Memur ve emekli maaş zammı ile temmuz ayı kira artış oranını etkileyecek veri öncesinde, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,36, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,14 olarak kaydedildi.
Haziran 2026 enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. Haziran ayına ilişkin resmi enflasyon verileri, TÜİK tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.
Haziran enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak
Haziran 2026 enflasyon beklentisi, memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı ile kira artış oranı hesaplamaları öncesinde yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da duyuracak.
Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon tablosu da tamamlanacak. Böylece temmuz ayında uygulanacak memur ve emekli maaşı artışlarına ilişkin hesaplamalar netleşecek.
Aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,36’ya geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirilen haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı.
Anket katılımcılarının haziran ayına ilişkin aylık TÜFE artışı beklentisi yüzde 1,52’den yüzde 1,36’ya geriledi. Buna karşılık 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,94’ten yüzde 29,14’e yükseldi.
Ankette öne çıkan enflasyon beklentileri şöyle sıralandı:
- Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi: Yüzde 1,36
- 2026 yıl sonu TÜFE artışı beklentisi: Yüzde 29,14
- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi: Yüzde 23,81
- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi: Yüzde 18,29
Katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,82’den yüzde 23,81’e, 24 ay sonrası beklentisi ise yüzde 18,43’ten yüzde 18,29’a geriledi.
Dolar/TL ve cari açık beklentileri
Piyasa Katılımcıları Anketi’nde döviz kuru, cari işlemler açığı ve ekonomik büyümeye ilişkin tahminlere de yer verildi.
Katılımcıların 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5711’den 51,4692’ye geriledi. On iki ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 54,6923’ten 55,7196’ya yükseldi.
Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 47,8 milyar dolardan 49,2 milyar dolara çıktı. Gelecek yıla ilişkin cari açık beklentisi de 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara yükseldi.
Büyüme beklentisi yüzde 3,2 oldu
Katılımcıların 2026 yılına ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla artışı beklentisi yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye geriledi. Gelecek yılın büyüme beklentisi ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.
TCMB politika faizine ilişkin beklentiler ise şöyle kaydedildi:
- İlk toplantı beklentisi: Yüzde 37
- İkinci toplantı beklentisi: Yüzde 37
- Üçüncü toplantı beklentisi: Yüzde 36,34
- 12 ay sonrası politika faizi beklentisi: Yüzde 30,14
Haziran ayına ilişkin resmi aylık ve yıllık enflasyon oranları, TÜİK’in 3 Temmuz’da yapacağı açıklamayla kesinleşecek.