MSÜ tercih sonuçları AÇIKLANDI: PERTEM sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr! MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu?

MSÜ tercih yerleştirme sonuçları için adayların gözü Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sistemi olan personeltemin.msb.gov.tr adresine çevrildi. ÖSYM tarafından 1 Mart’ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının ardından adaylar, aldıkları puanlara göre 25 Mart–24 Nisan tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Tercih sürecinin ardından başlayan değerlendirme aşamasında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi kategorileri içinde ayrı ayrı ele alınıyor. Yerleştirmelerin adayların tercih sıralamaları ve ADP puanlarına göre yapılacağı belirtilirken, sonuçların adaylara basılı ya da e-posta yoluyla bildirilmeyeceği ifade edildi. Adaylar sonuçlara yalnızca T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak ulaşabilecek.
MSÜ 2026 tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin ekranı üzerinden erişime açılırken, adaylar sonuç sorgulama işlemlerine yoğun ilgi gösterdi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılan değerlendirmelerin ardından yerleştirme bilgileri adayların erişimine sunuldu. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte ikinci seçim aşamasına ilişkin takvim de netlik kazandı.
MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
MSÜ 2026 tercih sonuçlarının açıklandı. Yapılan açıklamada
1. Millî Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecektir.
2. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.
3. 15 Temmuz 2026 ve Pazar günleri herhangi bir faaliyet icra edilmeyecektir. 21 Temmuz 2026 tarihinde ise sadece Psikomotor Testi ve Mülakat faaliyeti icra edilecektir.
4. Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden içeri alınacaktır. Bu maksatla nizamiye bölgesinde adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılacaktır. Sınav saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.00 ve 08.30 olan adayların girişi sağlanacaktır.
Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihler arasında çağrılmıştır.
a. Hava Harp Okulu adayları (14-20 Temmuz 2026).
b. Diğer Harp Okulları adayları (22-30 Temmuz 2026).
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları (31 Temmuz- 06 Ağustos 2026).
ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları (22 Temmuz- 06 Ağustos 2026).
MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
MSÜ 2026 tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinde yayımlanan duyuru ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.
T.C. Kimlik Numaraları ve E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan adaylar için ikinci seçim aşamaları (fiziki yeterlilik testleri, mülakatlar ve sağlık raporu süreçleri) başlayacak.