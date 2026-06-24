e-Okul ne zaman kapanıyor 2026? Karne notu ve devamsızlık sorgulama

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte öğrenci ve velilerin e-Okul sistemindeki not ve devamsızlık kontrolleri hız kazandı. MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin kapanıp kapanmayacağı, 2026 karne notlarının nasıl görüntüleneceği ve giriş sırasında yaşanan erişim sorunlarının nedenleri merak ediliyor. Peki e-Okul ne zaman kapanıyor? Karne notları e-Okul’da ne zaman görünür? İşte not ve devamsızlık ekranında son durum.
e-Okul ne zaman kapanıyor 2026 sorusu, karne gününün yaklaşmasıyla öğrenci ve velilerin gündemine geldi. MEB’in Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karne notları, devamsızlık bilgileri ve öğrencinin eğitim sürecine ilişkin diğer veriler görüntülenebiliyor.
e-Okul ne zaman kapanıyor 2026?
Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte “e-Okul ne zaman kapanıyor 2026?” ve “e-Okul VBS kapandı mı?” sorularına yönelik aramalar arttı.
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin öğrenci ve velilerin erişimine tamamen kapatılacağına ilişkin MEB tarafından açıklanmış bir tarih bulunmuyor. Sistem, bakım çalışmaları veya dönem sonundaki yoğunluk nedeniyle zaman zaman yavaşlayabilir ya da geçici erişim sorunları yaşanabilir.
Bu nedenle e-Okul ekranının açılmaması, sistemin kalıcı olarak kapatıldığı anlamına gelmiyor. Öğrenci ve veliler, not ve devamsızlık bilgilerini karne günü öncesinde ve sistem erişime açık olduğu sürece kontrol edebiliyor.
Okullar ne zaman kapanacak?
MEB’in açıkladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı. Eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin verilmesiyle tamamlanacak.
Öğretmenlerin dönem sonu not, devamsızlık ve karne işlemleri okul yönetimlerinin belirlediği çalışma takvimine göre yürütülüyor. Öğretmenlere yönelik veri girişlerinin tamamlanması ile öğrenci ve velilerin e-Okul VBS’ye erişimi birbirinden farklı işlemler olarak uygulanıyor.
e-Okul VBS girişi nasıl yapılır?
Öğrenci ve veliler, Millî Eğitim Bakanlığının resmî e-Okul internet sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapabiliyor.
Giriş ekranında şu bilgiler isteniyor:
- Ekranda yer alan güvenlik kodu
- Öğrencinin T.C. kimlik numarası
- Öğrencinin okul numarası
Bilgilerin doğru şekilde girilmesinin ardından sistemin yönlendirdiği güvenlik ve doğrulama adımları tamamlanarak öğrenci bilgilerine ulaşılabiliyor.
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e-Okul’dan karne notuna nasıl bakılır?
Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapıldıktan sonra sol menüde bulunan not bilgisi veya öğrenci bilgileri bölümü kullanılabilir. Derslere ait sınav, proje ve performans puanları ilgili ekranlardan kontrol edilebilir.
Dönem sonu işlemleri tamamlandığında öğrencinin ders notları ve karne bilgileri de sistem üzerinden görüntülenebilir. Henüz öğretmen veya okul yönetimi tarafından sisteme işlenmeyen puanlar ekranda görünmeyebilir.
Devamsızlık bilgisi nasıl sorgulanır?
e-Okul VBS’ye giriş yapıldıktan sonra devamsızlık bilgileri bölümünden öğrencinin özürlü ve özürsüz devamsızlık kayıtları incelenebilir.
Sistemde yer alan veriler okul yönetimleri tarafından girilen kayıtlara göre güncelleniyor. Devamsızlık bilgisinde hata veya eksiklik olduğunu düşünen velilerin ilgili okul yönetimiyle iletişime geçmesi gerekiyor.
e-Okul üzerinden hangi bilgiler görüntülenebilir?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencinin eğitim sürecine ilişkin birçok bilgiye erişim sağlıyor. Sistemde görüntülenebilen başlıca bilgiler şöyle:
- Sınav, proje ve ders notları
- Özürlü ve özürsüz devamsızlık bilgileri
- Haftalık ders programı
- Sınav tarihleri
- Şube yazılı ortalamaları
- Nakil ve yerleştirme bilgileri
- Merkezî sınav bilgileri
- Takdir ve teşekkür belgesi bilgileri
- Dönem sonu karne bilgileri
Dönem sonundaki yoğunluk nedeniyle giriş sırasında sorun yaşayan kullanıcılar, bilgilerini kontrol ederek daha sonra yeniden giriş yapabilir.