e-Okul ne zaman kapanıyor 2026? Karne notu ve devamsızlık sorgulama





e-Okul ne zaman kapanıyor 2026?





Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte “e-Okul ne zaman kapanıyor 2026?” ve “e-Okul VBS kapandı mı?” sorularına yönelik aramalar arttı.





e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin öğrenci ve velilerin erişimine tamamen kapatılacağına ilişkin MEB tarafından açıklanmış bir tarih bulunmuyor. Sistem, bakım çalışmaları veya dönem sonundaki yoğunluk nedeniyle zaman zaman yavaşlayabilir ya da geçici erişim sorunları yaşanabilir.





Bu nedenle e-Okul ekranının açılmaması, sistemin kalıcı olarak kapatıldığı anlamına gelmiyor. Öğrenci ve veliler, not ve devamsızlık bilgilerini karne günü öncesinde ve sistem erişime açık olduğu sürece kontrol edebiliyor.



