GTA 6 için yeni fiyat sızıntısı: Üç farklı sürümü listelendi

GTA 6 Avrupa fiyatı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. FNAC’ın mağaza sistemine ait olduğu öne sürülen görüntülerde oyunun farklı sürümleri için 89,99 euro ile 199,99 euro arasında değişen fiyatlar yer aldı.

GTA 6 Avrupa fiyatı için üç farklı rakam gündemde

GTA 6 Avrupa fiyatı, Fransa, Portekiz, İspanya, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerde faaliyet gösteren perakende zinciri FNAC’ın sisteminden alındığı ileri sürülen ekran görüntüleriyle yeniden gündeme geldi.

Görüntülerde Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto VI için farklı ürün kodları ve fiyatların listelendiği belirtildi. Ancak fiyatlar ve sürüm içerikleri Rockstar Games tarafından resmî olarak doğrulanmadı.

Paylaşılan listede yer aldığı öne sürülen fiyatlar şöyle:

RS1 kodlu sürüm: 89,99 euro

RS4 kodlu sürüm: 119,99 euro

RS5 kodlu sürüm: 199,99 euro

RS1 kodlu ürünün temel sürüm, RS4 kodlu ürünün ise Premium sürüm olabileceği değerlendiriliyor. 199,99 euro fiyatla listelendiği belirtilen RS5 kodlu ürünün koleksiyoncu paketi olabileceği öne sürülse de bu sürümün içeriğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.

Bazı sürümlerin ayrıntıları görüntülenemedi

Sızdırıldığı belirtilen görüntülerde RS2 ve RS3 kodlu ürünlerin tamamının görünmediği ifade edildi. Bu nedenle söz konusu kodların hangi GTA 6 sürümlerini temsil ettiği ve hangi fiyatlarla satışa çıkacağı bilinmiyor.

Kod sıralamasından hareketle bu ürünlerin temel sürüm ile daha yüksek fiyatlı paketler arasında konumlandırılabileceği ileri sürülüyor. Bununla birlikte sürümlerin adları, içerikleri ve fiyatları henüz kesinlik kazanmış değil.

GTA 6 için 100 dolar fiyat iddiası daha önce de gündeme gelmişti

GTA 6’nın satış fiyatı, oyun sektöründe bir süredir tartışılan konular arasında yer alıyor. Wedbush Securities analisti Michael Pachter, daha önce yaptığı değerlendirmede oyunun 100 dolar seviyesinde piyasaya sürülebileceğini öne sürmüştü.

FNAC sistemine ait olduğu iddia edilen yeni liste, oyunun bazı sürümlerinde daha yüksek bir fiyatlandırma uygulanabileceği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Perakende mağazalarının sistemlerinde yer alan ön hazırlık kayıtlarının satış süreci başlamadan önce değişebildiği biliniyor. Bu nedenle listelenen rakamların kesin satış fiyatları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Listelerde 19 Kasım 2026 tarihi yer aldı

Ekran görüntülerinde GTA 6 için 19 Kasım 2026 tarihinin yer aldığı belirtildi. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için bu tarihte satışa çıkmasının planlandığı ifade ediliyor.

Grand Theft Auto VI daha önce açıklanan çıkış dönemlerinden ertelenmişti. Yeni listelerde 19 Kasım 2026 tarihinin bulunması, mevcut takvimin korunduğu yönünde yorumlandı.

GTA 6’nın PC sürümü için ise aynı netlikte bir çıkış tarihi bulunmuyor. Rockstar Games’in ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümlerine odaklandığı belirtiliyor.

Resmî açıklama bekleniyor

GTA 6’nın sürüm seçenekleri, Avrupa satış fiyatları ve ön sipariş koşulları henüz Rockstar Games tarafından açıklanmadı.

FNAC sisteminde yer aldığı ileri sürülen fiyatların geçici mağaza kayıtları olabileceği göz önünde bulundurulurken, kesin bilgilerin Rockstar Games’in resmî duyurusuyla netleşmesi bekleniyor.







