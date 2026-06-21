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YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

18:3821/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
AA
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2026 YKS'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
2026 YKS'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.



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