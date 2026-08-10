LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.
Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.
İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI 14 AĞUSTOS'TA
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos 2026 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.