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YÖKDİL/2 pazar günü yapılacak

YÖKDİL/2 pazar günü yapılacak

12:51, 07/08/2026, Cuma
AA
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YÖKDİL/2 pazar günü yapılacak
Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri de ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), 9 Ağustos Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde toplam 87 sınav merkezinde uygulanacak YÖKDİL/2 için 300 bina ve 4 bin 165 salon kullanılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Saat 13.15'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin kullanılacağı sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşacak. Adaylara 80 soru sorulacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, pazar günü açık tutulacak.

Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri de ÖSYM'nin
"ais.osym.gov.tr"
 adresinde erişime açıldı.

Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

Bununla beraber, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.

104 bin 529 aday sınava katılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YÖKDİL/2'nin İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında uygulanacağını belirtti.

Ersoy, "Sınava toplam 104 bin 529 aday katılacak. Adayların 100 bin 774'ü İngilizce, 2 bin 545'i Arapça, 822'si Almanca, 388'i Fransızca dillerinde sınava girecek. Adayların alanlara göre dağılımı, sağlık bilimleri alanında 41 bin 952, sosyal bilimler alanında 34 bin 959, fen bilimleri alanında 27 bin 618 şeklinde. Sınavlara başvuran 339 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 746 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 109 aday YÖKDİL uygulamasına katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 43 bina YÖKDİL için sınav binası olarak kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."


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Başlıklar :ÖSYMYÖKDİLsınav
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