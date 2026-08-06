MEB LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarının raporunu yayımladı: Okulların doluluk oranı yüzde 95,76 oldu! İşte en çok tercih edilen liseler

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından "2026 LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuç Raporu" yayımlandı.

Rapordan derlenen bilgilere göre, merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda bulunan 1 milyon 259 bin 614 kontenjanın 963 bin 322'sine öğrenci yerleşti.

Geçen yıl ortaöğretim kurumlarında yüzde 74,32 olan genel doluluk oranı yüzde 76,48'e yükselirken, ilk yerleştirme sonucunda toplam 296 bin 292 kontenjan boş kaldı.

Toplam 198 bin 905 kontenjanı bulunan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara 190 bin 473 öğrenci yerleşti. İlk yerleştirmede bu okullarda doluluk oranı yüzde 95,76 oldu.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullarda ise ilk yerleştirmeye göre 1 milyon 60 bin 709 olan kontenjana 772 bin 849 kişi yerleşti. Bu okullarda doluluk oranı yüzde 72,86'ya ulaştı.

İşte en çok tercih edilen liseler

Raporda, merkezi sınav puanına göre ortaöğretim kurumlarına yerleşen yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin tercihlerinde okul türleri dağılımına da yer verildi.

Bu kapsamda LGS kapsamındaki merkezi sınavda 43 bin 850 öğrenci yüzde 5'lik dilimde yer aldı. Bu öğrencilerin 12 bin 9'u ilk tercihine, 10 bin 774'ü ikinci tercihine, 7 bin 850'si üçüncü tercihine, 5 bin 311'i dördüncü tercihine, 7 bin 906'sı ise 5 ve üzeri tercihlerine yerleşti.

Böylelikle söz konusu öğrencilerin yüzde 52,16'sı fen lisesine, yüzde 40,55'i Anadolu lisesine, yüzde 5,98'i Anadolu imam hatip lisesine, yüzde 1,27'si mesleki ve teknik Anadolu lisesine ve yüzde 0,05'i de sosyal bilimler lisesine yerleşti.

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Yerleşen öğrencilerin 56 bin 961'i ilk tercihine yerleşti

Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşen tüm öğrencilerin tercih dağılımında ise 56 bin 961'i birinci, 46 bin 224'ü ikinci, 32 bin 859'u üçüncü, 21 bin 102'si dördüncü, 13 bin 961'i beşinci, 8 bin 819'u altıncı, 5 bin 155'i yedinci, 3 bin 20'si sekizinci, 1547'si dokuzuncu, 825'i ise onuncu tercihine yerleştirildi.

Okul türlerine göre yerleşen öğrenci sayısı da belli oldu. Bu doğrultuda ilk yerleştirmede 60 bin 780 öğrenci Anadolu Lisesi, 41 bin 480 öğrenci Anadolu imam hatip lisesi, 40 bin 303 öğrenci mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 38 bin 700 öğrenci fen lisesi, 9 bin 210 öğrenci ise sosyal bilimler lisesini tercih etti.

Raporda, yüzde 5'lik dilimde yer alan öğrencilerin bitirdikleri ortaokullara göre lise türlerine geçiş oranları da yer aldı.

Söz konusu dilimde yer alan ve imam hatip ortaokulundan mezun olan öğrencilerden 1957'si Anadolu imam hatip liselerini, 1313'ü Anadolu liselerini, 2 bin 317'si fen liselerini, 109'u mesleki ve teknik Anadolu liselerini, 1'i ise sosyal bilimler liselerini tercih etti.

Ortaokuldan mezun olan öğrencilerden 13 bin 970'i fen liselerini, 9 bin 733'ü Anadolu liselerini, 369'u Anadolu imam hatip liselerini, 318'i mesleki ve teknik Anadolu liselerini, 18'i sosyal bilimler liselerini seçti.

Özel ortaokuldan mezun olan öğrencilerden 6 bin 733'ü Anadolu liselerine, 6 bin 583'ü fen liselerine, 297'si Anadolu imam hatip liselerine, 128'i mesleki ve teknik Anadolu liselerini, 4'ü ise sosyal bilimler liselerine girdi.

Merkezi sınava giren öğrencilerin yüzde 7,07'si farklı bir ildeki okulu tercih etti

MEB tarafından yayımlanan raporda öğrencilerin yaşadıkları ilde bir okula yerleşme durumuna ilişkin verilere de yer verildi.

Bu kapsamda, öğrencilerin yüzde 92,93'ü yaşadıkları illerdeki bir okulu tercih ederken, yüzde 7,07'si ise farklı bir ildeki okula yerleşti.

Yüzde 5'lik dilime giren öğrencilerde ise yaşadığı ilde okula girenlerin oranı yüzde 89,06, farklı bir ildeki okula yerleşenlerin oranı ise yüzde 10,94 oldu.

Söz konusu dilime giren öğrenciler 760 farklı okula girerken, yüzde 10'luk dilime giren öğrencilerin yerleştiği okul sayısı ise 1193 oldu. Raporla, yüzde 5 ve yüzde 10'luk dilimde yer alan öğrencilerin Türkiye genelinde farklı illerde bulunan çok sayıda okula yerleştiği ortaya konuldu.

Yerel yerleştirme

Raporda, ikamet ettikleri bölgede veya yakın bölgelerdeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına tercih yapan öğrencilerin istatistiki bilgilerine de yer verildi.

Bu kapsamda 5 tercihinden birine yerleşen öğrenci sayısı 772 bin 849 olarak gerçekleşti. Yerel yerleştirme kapsamında bu yıl ilk üç tercihinden birine yerleşen öğrenci sayısı 730 bin 536 oldu.

772 bin 849 öğrenciden 352 bin 895'i Anadolu lisesine, 343 bin 948'i mesleki ve teknik Anadolu lisesine, 76 bin 6'sı ise Anadolu imam hatip lisesine yerleşti.

LGS yerleştirmelerinde İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu

İlk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu.

Buna göre Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü ile İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinciliği paylaştı.

Bunların ardından Galatasaray Lisesi 497,43 puanla ikinci olurken, İstanbul Atatürk Fen Lisesi 494,88 taban puanla üçüncülüğe yerleşti.

İlk 20'de 3 imam hatip lisesi listede yer aldı

Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,35 taban puanla dördüncü, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 491,85 taban puanla beşinci, Haydarpaşa Lisesi 488,84 taban puanla altıncı, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,28 taban puanla yedinci, Kadıköy Anadolu Lisesi 483,86 taban puanla sekizinci, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 483,43 taban puanla dokuzuncu, Çapa Fen Lisesi 482,80 taban puanla onuncu sırada yer aldı.

İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alarak ilk 20'ye giren diğer liselerin taban puanları şöyle oldu:

"Vefa Lisesi 480,10 puanla 11'inci, Beşiktaş Anadolu Lisesi 478,89 puanla 12'nci, Validebağ Fen Lisesi 477,82 puanla 13'üncü, Burak Bora Anadolu Lisesi 477,09 puanla 14'üncü, Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi 474,93 puanla 15'inci, Pertevniyal Lisesi 474,49 puanla 16'ncı, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 472,39 puanla 17'nci, Şehit İlhan Varank Fen Lisesi 469,98 puanla 18'inci, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 469,51 puanla 19'uncu, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi 468,92 puanla 20'nci."