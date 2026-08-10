MEB LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarının raporunu yayımladı: Okulların doluluk oranı yüzde 95,76 oldu! İşte en çok tercih edilen liseler

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin yayımlanan rapora göre, liselerde ilk yerleştirme sonucunda merkezi sınav puanına göre öğrenci kabul eden okullara 190 bin 473 öğrenci yerleşti, okulların doluluk oranı yüzde 95,76 oldu. Yüzde 5'lik dilime giren öğrenciler 760 farklı okula yerleşirken, yüzde 10'luk dilime giren öğrencilerin yerleştiği okul sayısı ise 1193 oldu. En çok bu liseler tercih edildi.