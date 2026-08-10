YKS tercih sürecinde son gün: Üniversite adayları için süre bugün tamamlanıyor
29 Temmuz'da başlayan 2026-YKS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresi ve mobil uygulaması üzerinden bugün gece sona erecek. Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.
Üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih süreci bugün sona erecek.
YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.
YKS tercihleri nasıl yapılır?
Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Kılavuzu dikkatle inceleyin uyarısı
Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.
Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS tercih işlemlerine ilişkin paylaşım
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, NSosyal hesabından açıklama yapan Ersoy, şunları kaydetti:
"Kıymetli adaylar, YKS tercih işlemleri bugün 23.59 itibarıyla sona erecek, son kontrollerinizi yapmakta fayda var. Onay sürecini lütfen son dakikalara bırakmayın, ÖSYM aday işlemleri uygulaması üzerinden tercih sürecini tamamlayın. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.