Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Kızını YKS'ye götürmek isteyen baba feci kazada hayatını kaybetti

Kızını YKS'ye götürmek isteyen baba feci kazada hayatını kaybetti

18:4421/06/2026, Pazar
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Vidanjör sürücüsü Soner Tosun, arkadaşının ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşadı.
Vidanjör sürücüsü Soner Tosun, arkadaşının ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşadı.

Antalya'da emniyet şeridinde duran vidanjöre ve aracın arka kısmını kontrol etmek için inen Ahmet Küçükkök'e tur minibüsü çarptı. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil de çarpmanın etkisiyle yola savrulan Küçükkök'ün üzerinden geçti. Küçükkök kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken YKS'ye girecek kızını sınava götürmek için Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önce minibüsün ardından otomobilin çarptığı Ahmet Küçükkök (44), hayatını kaybetti. Küçükkök'ün YKS'ye girecek kızını sınava götürmek için Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Ahmet Küçükkök

Hastanede hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.00 sıralarında Antalya- Alanya D-400 kara yolunun Manavgat ilçesi Ulualan mevkisi yakınlarında meydana geldi. E.İ.'nin kullandığı 07 EC 3002 plakalı tur minibüsü, iddiaya göre emniyet şeridinde duran vidanjöre ve aracın arka kısmını kontrol etmek için inen Ahmet Küçükkök'e çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyir halindeki Ü.D.'nin kullandığı 07 BBR 696 plakalı otomobil de yola savrulan Ahmet Küçükkök'ün üzerinden geçti. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Küçükkök, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Küçükkök, hayatını kaybetti. Kazanın ardından araç sürücüleri E.İ. ve Ü.D. gözaltına alındı.

"Kızını YKS'ye götürmek için gidiyordu"

Arkadaşının ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşayan vidanjör sürücüsü Soner Tosun, Alanya'dan Antalya'ya giderken yanlarından geçmekte olan bir TIR'ın kornaya basıp, selektör yaptığını belirterek, "TIR sürücüsünün bu hareketi nedeniyle bir aksaklık olabileceği düşüncesiyle vidanjörü yol kenarına çekip durdum. Ahmet araçtan inip, etrafını kontrol etti. Tam arka kısmına geldiğinde ses duydum. İndiğimde yerde kötü durumdaydı. Ahmet sabah kızını YKS'ye götürmek için Antalya'ya gidiyordu" dedi.


#Antalya
#YKS
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TYT AYT YDT soruları ve cevapları AÇIKLANDI! 2026 osym.gov.tr ÖSYM YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? TYT AYT A-B kitapçığı sorgulama ekranı