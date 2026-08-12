Antalya’da 15 ton tarihi geçmiş süt ürününe el konuldu

Denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve saklama şartlarına uygun olmayan yaklaşık 15 ton süt ürünü çeşidi tespit edildi. Ürünlere el konulurken, işletmeye cezai işlem uygulandı. El konulan ürünler, Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından depodan alınarak imha edildi.

Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin titizlikle devam ettiğini belirten Zabıta Müdürü Kaan Aydın şunları söyledi;

"Aksu Belediyesi olarak ilçemizde halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin satışına ve tüketiciye ulaştırılmasına müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri vakit kaybetmeden gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve uygun olmayan şartlarda muhafaza edilen yaklaşık 15 ton süt ürününe el koyduk. Ürünlerin vatandaşlara ulaşmasını önleyerek, gerekli işlemlerin ardından imha edilmesini sağladık. Vatandaşlarımızın satın aldıkları gıda ürünlerinde son tüketim tarihi, ambalaj, etiket bilgileri ve muhafaza şartlarını mutlaka kontrol etmelerini önemle rica ediyoruz. Şüpheli durumların Zabıta Müdürlüğümüze bildirilmesi, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor."

Gündem

Tarihi geçmiş ürünleri vatandaşa yedirecekti: Etiket hilesi ortaya çıktı

Gündem

Markasına güvenip aldı içinden çıkan mide bulandırdı: Et diye bakın ne yedirmişler?

Gündem

Vatandaşın sofrasına gidecekti: Tarihi geçmiş 768 kilo çay bulundu