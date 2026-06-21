YKS'nin ikinci oturumu AYT'de 1 milyon 628 bin 200 aday ter döktü: Sorular zor muydu kolay mıydı?

"Sınavı kolay buldum, çok zor değildi"





AYT sınavına ilk kez girdiğini belirten Tuğhan Benlioğlu, "Sınavı kolay buldum, çok zor değildi. Benim çok çalışma şansım olmadı. Yakın çevremde sınava çalışan birçok arkadaşlarım vardı. Hazırlanırken yaşadıkları zorluğu gördüm. Umarım herkes gönlünce yapabilir. Zorlananlar ve gözyaşı dökenler oldu, hepsini de gördüm. Çok belirleyici bir sınav olarak gözüküyor ama bu sınav hayatın başlangıcı da değil, sonu da değil" dedi.