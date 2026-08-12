Denizin dibinde buldukları görenleri hayrete düşürüyor: Tatilcilerin denizde kaybettikleri, dalış yapan gencin ganimeti oluyor

"Çıkardığım en kıymetli eşya lüks bir saat markasıydı"





Dalış sırasında su altından çıkarttığı değerli ziynet eşyaları anlatan Fırat, "Bugüne kadar çıkardığım en kıymetli eşya lüks marka bir saatti. Biz bu eşyayı 3 bin dolara sattık. Çıkardığım eşyaları satıyorum. Kıymetli malzemeler de çıkartıyorum altın, gümüş gibi. Buradan elde ettiğimiz gelirleri de sokak hayvanları için harcıyoruz. Özellikle de evimizin önünde oldukça popülasyon olarak kedi var. Bunların yavruları için yaş mama, yetişkinleri için kuru mama ve veteriner hizmetleri için harcıyoruz" dedi.