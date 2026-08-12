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Denizin dibinde buldukları görenleri hayrete düşürüyor: Tatilcilerin denizde kaybettikleri, dalış yapan gencin ganimeti oluyor

Denizin dibinde buldukları görenleri hayrete düşürüyor: Tatilcilerin denizde kaybettikleri, dalış yapan gencin ganimeti oluyor

23:43, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
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Denizin dibinde buldukları görenleri hayrete düşürüyor: Tatilcilerin denizde kaybettikleri, dalış yapan gencin ganimeti oluyor

Antalya’da dört yıl önce hobi amacıyla dalışa başlayan Hüseyin Fırat, tatilcilerin denizde düşürdüğü cep telefonu, lüks marka saat, gözlük ve ziynet eşyası gibi malzemeleri su altından topluyor. Değerli olan eşyaları satan Fırat, elde ettiği gelirle de sokak hayvanlarının mama ve tedavi masraflarını karşılıyor.

Antalya’da 4 yıldır dalış yapan Hüseyin Fırat, su altından topladığı kişisel ve ziynet eşyaları toplayıp hem denizin dibini temizliyor hem de satışını yaparak gelir elde ediyor. Yaz sezonunda tatilcilerin denize düşürdüğü cep telefonları, gözlük, terlik, saat gibi değerli eşyaları çıkaran Fırat, bu malzemeleri de satıp elde ettiği gelirle sokak hayvanlarının mama ve tedavi masraflarını karşılıyor. Fırat aynı zamanda su altında oturma bankı ve bisiklet gibi eşyalara da rastlıyor.

Antalya’da 4 yıldır dalış yapan Hüseyin Fırat, su altından topladığı kişisel ve ziynet eşyaları toplayıp hem denizin dibini temizliyor hem de satışını yaparak gelir elde ediyor. Yaz sezonunda tatilcilerin denize düşürdüğü cep telefonları, gözlük, terlik, saat gibi değerli eşyaları çıkaran Fırat, bu malzemeleri de satıp elde ettiği gelirle sokak hayvanlarının mama ve tedavi masraflarını karşılıyor. Fırat aynı zamanda su altında oturma bankı ve bisiklet gibi eşyalara da rastlıyor.

"Çıkardığım en kıymetli eşya lüks bir saat markasıydı"


Dalış sırasında su altından çıkarttığı değerli ziynet eşyaları anlatan Fırat, "Bugüne kadar çıkardığım en kıymetli eşya lüks marka bir saatti. Biz bu eşyayı 3 bin dolara sattık. Çıkardığım eşyaları satıyorum. Kıymetli malzemeler de çıkartıyorum altın, gümüş gibi. Buradan elde ettiğimiz gelirleri de sokak hayvanları için harcıyoruz. Özellikle de evimizin önünde oldukça popülasyon olarak kedi var. Bunların yavruları için yaş mama, yetişkinleri için kuru mama ve veteriner hizmetleri için harcıyoruz" dedi.

"Çıkardığım en kıymetli eşya lüks bir saat markasıydı"Dalış sırasında su altından çıkarttığı değerli ziynet eşyaları anlatan Fırat, "Bugüne kadar çıkardığım en kıymetli eşya lüks marka bir saatti. Biz bu eşyayı 3 bin dolara sattık. Çıkardığım eşyaları satıyorum. Kıymetli malzemeler de çıkartıyorum altın, gümüş gibi. Buradan elde ettiğimiz gelirleri de sokak hayvanları için harcıyoruz. Özellikle de evimizin önünde oldukça popülasyon olarak kedi var. Bunların yavruları için yaş mama, yetişkinleri için kuru mama ve veteriner hizmetleri için harcıyoruz" dedi.

"Eşyaları sahibine iade ediyoruz"


Çıkarılan ziynet eşyası ve telefonların öncelikli olarak sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Fırat, "Çıkarttığım telefonlardan sahibine ulaştırdığım çok oldu. Hatta sırf buna özel paylaştığım videolarda oldu. Alyans bulduğumuzda oldu. Vatandaş bize ulaşıyor. Bize şurada alyansımı düşürdüm biz de dedektörle gidip alyansı bulup sahibine iade ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Eşyaları sahibine iade ediyoruz"Çıkarılan ziynet eşyası ve telefonların öncelikli olarak sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Fırat, "Çıkarttığım telefonlardan sahibine ulaştırdığım çok oldu. Hatta sırf buna özel paylaştığım videolarda oldu. Alyans bulduğumuzda oldu. Vatandaş bize ulaşıyor. Bize şurada alyansımı düşürdüm biz de dedektörle gidip alyansı bulup sahibine iade ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Gelirleri sokak hayvanları için harcıyoruz"


Fırat, denizden çıkarılan değerli eşyaların satışından elde edilen geliri sokak canlarına aktardığını dile getirerek, "Dönüş yapan çok oluyor. Özellikle değerli bir eşya ise sahipleniyor. Biz burada şuna bakıyoruz. Sahip olduğunu bir şekilde ispat edebiliyorsa tabii ki kendisine iade ediyoruz. Fakat sahibi olduğunu ispat edemiyorsa medeni kanuna göre o bizimdir. Biz de onu satıp sokak hayvanları için harcıyoruz" dedi.

"Gelirleri sokak hayvanları için harcıyoruz"Fırat, denizden çıkarılan değerli eşyaların satışından elde edilen geliri sokak canlarına aktardığını dile getirerek, "Dönüş yapan çok oluyor. Özellikle değerli bir eşya ise sahipleniyor. Biz burada şuna bakıyoruz. Sahip olduğunu bir şekilde ispat edebiliyorsa tabii ki kendisine iade ediyoruz. Fakat sahibi olduğunu ispat edemiyorsa medeni kanuna göre o bizimdir. Biz de onu satıp sokak hayvanları için harcıyoruz" dedi.

"Arapça ve İbranice yazılı büyüler çıkıyor"


Su altından çıkarılan malzemeler arasında büyü gibi objelerin de bulunduğunu ifade eden Hüseyin Fırat, şunları söyledi:


"İnsanların bilerek denize attığı veya kazara düşürdüğü eşyaları topluyorum. Su altında yaz dönemi geldiği için ağırlıklı olarak sup yapan sporcuların eşyalarını topluyoruz. Sup yaparken düşürülen telefonları çıkartıyorum. Özellikle büyü malzemeleri yıllardır çıkartıyorum. Fotoğraflı büyü malzemeleri, değişik İbranice veya Arapça yazılı tam olarak bilmediğim değişik yazılarda büyüler çıkartıyorum. İnsanların kişisel eşyaları çıkıyor. Terlik ,deniz gözlüğü, maske bunlar çok çıkıyor. Bu arada değişik bir durum inşaat malzemeleri çıkıyor. Pense, çekiç, keser gibi. Bunlar da muhtemelen denize sıfır olan otellerin tadilat zamanında düşürdüğü malzemeler."

"Arapça ve İbranice yazılı büyüler çıkıyor"Su altından çıkarılan malzemeler arasında büyü gibi objelerin de bulunduğunu ifade eden Hüseyin Fırat, şunları söyledi:"İnsanların bilerek denize attığı veya kazara düşürdüğü eşyaları topluyorum. Su altında yaz dönemi geldiği için ağırlıklı olarak sup yapan sporcuların eşyalarını topluyoruz. Sup yaparken düşürülen telefonları çıkartıyorum. Özellikle büyü malzemeleri yıllardır çıkartıyorum. Fotoğraflı büyü malzemeleri, değişik İbranice veya Arapça yazılı tam olarak bilmediğim değişik yazılarda büyüler çıkartıyorum. İnsanların kişisel eşyaları çıkıyor. Terlik ,deniz gözlüğü, maske bunlar çok çıkıyor. Bu arada değişik bir durum inşaat malzemeleri çıkıyor. Pense, çekiç, keser gibi. Bunlar da muhtemelen denize sıfır olan otellerin tadilat zamanında düşürdüğü malzemeler."
Başlıklar :AntalyaDenizDalgıç
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