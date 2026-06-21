Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 YKS maratonunda, dün başarıyla tamamlanan TYT oturumunun ardından bugün de AYT heyecanı geride kaldı. Özellikle üniversitelerin ön lisans programlarını hedefleyen ve mesleki kariyerine bir an önce adım atmak isteyen adaylar için TYT oturumu hayati bir önem taşıyor. TYT puanı hesaplanan tüm adaylar için üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinin kapısı sonuna kadar aralanıyor. Geleceğin meslekleri arasında gösterilen Bilgisayar Programcılığı, Siber Güvenlik, Dijital Medya ve Pazarlama gibi popüler alanların yanı sıra; İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Ağız ve Diş Sağlığı gibi sağlık hizmetleri ile Adalet, Lojistik, Dış Ticaret ve Grafik Tasarımı gibi istihdam oranı yüksek ön lisans programları tamamen TYT puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Adaylar, Temmuz ayında açıklanacak olan başarı sıralamalarını ve üniversitelerin güncel kontenjan kılavuzlarını dikkate alarak, kendi ilgi alanlarına en uygun 2 yıllık üniversite bölümleri arasından tercihlerini şekillendirebilecekler. İşte üniversitelerin YKS ön lisans bölümleri.