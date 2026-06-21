YKS heyecanı bugün de devam etti. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirilirken, bugün ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yapıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, istedikleri bölümlere yerleşebilmek için ter döktü. Ön lisans programlarını tercih edecek adaylar TYT’ye, lisans programlarını hedefleyenler ise AYT’ye katıldı. Sınavların tamamlanmasının ardından üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerine ait taban puanlar ile başarı sıralamaları merak edilmeye başlandı. Adaylar, ÖSYM tercih kılavuzunda yer alacak ön lisans ve lisans programlarının en düşük ve en yüksek yerleştirme puanlarını araştırıyor. Peki Üniversite (YKS) taban puanları ve başarılı sıralamaları 2026 açıklandı mı? İşte, 2-4 yıllık YKS taban puanları.
Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 YKS maratonunda, dün tamamlanan TYT'nin ardından bugün gerçekleştirilen AYT oturumuyla sınav heyecanı büyük oranda geride kaldı. Üniversitelerin ön lisans programlarını hedefleyen adayların katıldığı TYT ile lisans bölümlerini tercih edecek öğrencilerin ter döktüğü AYT'nin tamamlanması, gözleri doğrudan üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ile başarı sıralamalarına çevirdi. Sınav salonlarından çıkan öğrenciler ve aileleri, şimdiden hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek için ÖSYM tercih kılavuzu YKS taban puanları başarı sıralaması verilerini mercek altına almaya başladı. Her üniversite ve bölümün geçen yıla ait en küçük ve en büyük yerleştirme puanı ile taban başarı sıralamaları, bu yılki katsayılar ve standart sapmalar doğrultusunda yeniden şekillenecek olsa da adaylar için en önemli yol haritasını oluşturuyor.
YKS TYT üniversite taban puanları 2-4 yıllık üniversite başarı sıralaması açıklandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran’da düzenlendi. Üniversite sınavından çıkan adaylar ise sınav puanı hesaplaması yapmaya şimdiden başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS yerleştirme süreci başlayacak. Önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayımlanacak olan resmi tercih kılavuzu, adayların aldıkları puan ve sıralamalara göre hangi ön lisans veya lisans programına yerleşebileceğini netleştirecek en güvenilir kaynak olacak.
2026 YKS üniversite taban puanı ve başarı sıralaması açıklanmazken, geçtiğimiz sene açıklanan YKS programları ve kontenjanları önlisans ve lisans tercih kılavuzu en küçük ve en yüksek puanlar ile başarı sıralaması tablosu.