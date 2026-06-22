MEB öğretmen il içi ve iller arası tayin takvimi: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri ne zaman?

1. Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

2. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır. İkinci aşamada öğretmenler mazereti nedeniyle birinci aşamada yer değiştirmek üzere seçtiği ilçenin dâhil olduğu ilçe grubundaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

3. İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri ilçenin dâhil olduğu ilçe grubunda yer alan, alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir. (Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları, müzik ilkokulları, müzik ortaokulları, spor ortaokulları, ölçme değerlendirme merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, Bakanlık merkez teşkilatına doğrudan bağlı eğitim kurumlarının tamamı ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alanları, spor liselerinin beden eğitimi alanı, eğitim kurumlarının sıra kaydı bulunan alanları ve halk eğitim merkezlerinin bazı alanları hariç olmak üzere)