Son anket sonuçlar: Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? CHP’nin oy oranı düştü AK Parti makası açtı

Mutlak butlan kararının ardından CHP’de sular durulmuyor. Parti içindeki çekişmeler ve yaşanan tartışmaların anket sonuçlarına da yansıdığı görülürken, son araştırmalara göre CHP’nin oy oranında düşüş yaşandı. AK Parti ise CHP ile arasındaki farkı açtı. 'Bugün seçim olsa' anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İşte son anket sonuçları, bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? sorusunun yanıtı.

1 /8 Mahkemenin CHP kurultay sürecine ilişkin verdiği "Mutlak Butlan" kararı, ana muhalefet partisinde uzun süredir devam eden iç çekişmeleri ve koltuk kavgalarını yeniden alevlendirdi. Parti içindeki güç savaşları ve yönetim krizinin kamuoyuna yansıması, seçmen nezdinde hızlı bir güven kaybına yol açarak anket sonuçlarını doğrudan etkiledi. Son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, kriz ikliminden olumsuz etkilenen CHP’nin oy oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşanırken; istikrarlı grafiğini koruyan AK Parti, rakibiyle arasındaki makası iyice açarak liderliğini pekiştirdi. İşte mutlak butlan kararı sonrası oylarındaki erime hızlanan CHP’deki son durum ve güncel anket sonuçlarının detayları.

2 /8 Bugün bir seçim olsa kime oy verirsiniz? Murat Karan’ın yönettiği AREA Araştırma Şirketi, 5-9 Haziran günleri arasında 2 bin sekiz kişi ile görüştü ve “yeni parti” sorusuna yanıt aradı. İlk önce “Bugün bir seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusuyla başlayalım. Araştırmaya göre;

3 /8 AK Parti yüzde 32.3, CHP yüzde 30.7, DEM yüzde 9.3,

4 /8 MHP yüzde 7.2, İYİ Parti yüzde 6.3, Anahtar Parti yüzde 3.4,

5 /8 Zafer Partisi yüzde 3.2, YRP yüzde 2.7, TİP yüzde 2.1, diğer yüzde 2.8.

6 /8 Yeni bir parti kurulmazsa kime, hangi partiye oy verirsiniz? SONAR Araştırma da son yaşananların ardından seçmenin nabzını ölçmek için güncel bir anket çalışmasına imza attı. Ankette katılımcılara, “Yeni bir parti kurulmadığı takdirde hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

7 /8 AK Parti: %30,3 CHP: %13,1 DEM Parti: %13,0