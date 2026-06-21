TYT AYT YDT soruları ve cevapları AÇIKLANDI! 2026 osym.gov.tr ÖSYM YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? TYT AYT A-B kitapçığı sorgulama ekranı

2026 YKS'nin tamamlanmasının ardından milyonlarca adayın gözü ÖSYM tarafından yayımlanan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Sınav performanslarını değerlendirmek ve net hesaplamalarına başlamak isteyen öğrenciler, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soru ve cevapların erişime açılmasıyla birlikte yoğun şekilde sorgulama yapıyor. Üniversite adayları, doğru ve yanlış sayılarını belirleyerek tahmini puan hesaplamalarına şimdiden başladı.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS heyecanı sona ererken, bu kez cevap anahtarı telaşı başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarları sayesinde adaylar sınavdaki performanslarını değerlendirme fırsatı buluyor. Sınavdan çıkan öğrenciler, net hesaplama ve puan tahmini yapabilmek için soru ve cevap ekranına yöneldi.
YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
YKS SORULARININ YÜZDE KAÇI AÇIKLANACAK?
YKS sınavlarının oturumları tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM, soruların ve cevap anahtarının sadece %10'luk kısmını resmi internet sitesinden açıklıyor.
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.
YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?
YKS yerleştirme puanı, adayların sınavdan elde ettikleri puan ile Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) birleşiminden oluşur. İşte puan hesaplama sürecinin temel dinamikleri:
Net Hesaplama:
YKS'de her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir. Bu kurala göre net sayısı şu formülle bulunur:
Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)
Örneğin, bir testte 36 doğru ve 8 yanlış yapan bir adayın neti 36 - (8 / 4) = 34 olacaktır.
Ham Puan ve Yerleştirme Puanı:
Ham Puan: Her testteki netler, ilgili testin katsayısıyla çarpılır ve bu değerler toplanarak üzerine sabit bir başlangıç puanı eklenir. Bu toplam, adayın ham (ağırlıklı) puanını oluşturur.
Yerleştirme Puanı (YP): Ham puana, OBP katkısı eklenerek elde edilen puandır. Tercihlerde esas alınan puan bu yerleştirme puanıdır.
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Katkısı: Diploma notunuz, YKS yerleştirme puanınıza önemli bir katkı sağlar. Diploma notu (50-100 arasında), 5 ile çarpılarak 250-500 aralığında bir OBP'ye dönüştürülür. Bu OBP'nin %12'si (OBP × 0,12) sınav puanınıza eklenir. Yüksek diploma notuna sahip adaylar, bu sayede yerleştirme puanlarında avantaj elde ederler.