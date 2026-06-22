YKS TYT AYT Puan Hesaplama: YKS’de kaç net kaç puan getirir?

Milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı tamamlandı. ÖSYM takvimine göre sonuçlar önümüzdeki ay ilan edilecek. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, TYT, AYT ve YDT temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Sınav salonlarından çıkan öğrencilerin en çok merak ettiği "Kaç net, kaç puan getirir?" sorusunun yanıtı ise tamamen testlerin getireceği standart sapmaya ve sınavın genel zorluk derecesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Genel yerleştirme puanı oluşturulurken TYT netleri %40, adayın kendi alanındaki başarısını ölçen AYT netleri ise %60 oranında ağırlığa sahip oluyor.