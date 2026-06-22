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YKS TYT AYT Puan Hesaplama: YKS’de kaç net kaç puan getirir?

YKS TYT AYT Puan Hesaplama: YKS’de kaç net kaç puan getirir?

08:5122/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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YKS 2026 sınavı tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Hayallerindeki üniversiteye girebilmek için milyonlarca aday sınavda ter dökerken, sınavların ardından puan hesaplama işlemleri de gündeme geldi. Adaylar, YKS’de TYT ve AYT’de kaç net kaç puan getirir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. TYT puanında Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri; AYT puanında ise adayın sayısal, eşit ağırlık veya sözel puan türüne göre ilgili testler farklı oranlarda etkili olur. İşte YKS TYT AYT net puan hesaplama motoru.

Milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı tamamlandı. ÖSYM takvimine göre sonuçlar önümüzdeki ay ilan edilecek. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, TYT, AYT ve YDT temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Sınav salonlarından çıkan öğrencilerin en çok merak ettiği "Kaç net, kaç puan getirir?" sorusunun yanıtı ise tamamen testlerin getireceği standart sapmaya ve sınavın genel zorluk derecesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Genel yerleştirme puanı oluşturulurken TYT netleri %40, adayın kendi alanındaki başarısını ölçen AYT netleri ise %60 oranında ağırlığa sahip oluyor.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) net puan hesaplama

TYT Türkçe’de 12 doğru 7 yanlış olan birinin net puanı 10.25 olacaktır.

TYT Sosyal Bilimler 10 doğru 6 yanlış TYT net puanı 8.50

Temel Matematik 15 doğru 9 yanlış TYT temel Matematik net puanı 12.75 olacaktır.

TYT Fen Bilimleri 6 doğru 4 yanlış net puan ise 5.00 olacaktır.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) net puan hesaplama

Sosyal Bilimler 1

AYT Türk Dili ve Edebiyatı 15 doğru 8 yanlış net puan 13.00

AYT Tarih-1’de 8 doğru 2 yanlış net puan 7.50

AYT Coğrafya-1’de doğru sayısı 5 yanlış sayısı 1 net 4.75

Sosyal Bilimler 2

AYT Tarih-2’de doğru 3 yanlış net puan 4.25 

AYT Coğrafya-2’de 5 doğru 4 yanlış net puan 4.00

AYT Felsefe Grubu 7 doğru 3 yanlış net puan 6.25

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 doğru 1 yanlış net puan 4.75

Matematik 12 doğru 7 yanlış AYT net puan 10.25

AYT fizik 5 doğru 3 yanlış net puan 4.25

AYT kimya 7 doğru 4 yanlış net puan 6.00

AYT biyoloji 7 doğru 5 yanlış net puan 5.75

MEB OGM Materyal Ortaöğretim Genel Müdürlüğü YKS Puan Hesaplama Motoru İçin Tıklayın

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#TYT net puan hesaplama
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