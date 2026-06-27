Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Küresel piyasalardaki hareketlilik, "güvenli liman" olarak kabul edilen altına olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Ülkelerin ekonomik gücünün ve finansal dayanıklılığının en kritik göstergelerinden biri olan ulusal altın rezervlerinde güncel tablo netleşti. Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı güncel verilere göre, dünyanın en çok resmi altın rezervine sahip ülkeleri belli oldu. İşte o liste ve Türkiye’nin sıralaması

1 /11 Açıklanan son verilere göre dünyanın en büyük altın rezervine sahip 10 ülkesi belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çin gibi devlerin zirvede yer aldığı bu stratejik listede, Türkiye'nin pozisyonu yakından takip ediliyor.

2 /11 1) Amerika Birleşik Devletleri - 8133 ton

3 /11 2) Almanya - 3350 ton

4 /11 3) İtalya- 2452 ton

5 /11 4) Fransa - 2437 ton

6 /11 5) Rusya - 2330 ton

7 /11 6) Çin- 2304 ton

8 /11 7) İsviçre - 1040 ton

9 /11 8) Hindistan - 880 ton

10 /11 9) Japonya - 846 ton