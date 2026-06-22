Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü: Sabotajlara karşı dikkatli olunmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran ile ABD arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, müzakere sürecini sabote etmeye yönelik girişimlere karşı dikkatli olunmasının önemine vurgu yaptı. Daha sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınması gerektiğini belirtti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
"Mutabakat memnuniyet verici, sabotaja dikkat"
"Türkiye, barış için çalışmayı sürdürecek"
Görüşmede yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımların atılmasının gerekli olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin bu yönde çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.
"Ekonomik iş birliği daha da geliştirilmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların devam edeceğini söyledi.
Irak Başbakanı Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınmasını istediğini, özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.
Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi’yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye davet etti.