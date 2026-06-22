ABD İran petrolünün bir kısmının satışına onay verdi

ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik geçici bir genel ruhsat yayımladı. Alınan karar doğrultusunda, İran menşeili ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, sevkiyatı ve satışı 21 Ağustos tarihine kadar resmen serbest bırakıldı.

Küresel enerji piyasaları ve jeopolitik dengeler açısından kritik öneme sahip olan bu muafiyet kararı, ABD ile İran arasında son dönemde yürütülen diplomatik müzakerelerin ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yumuşama adımlarının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık iki aylık bir süreyi kapsayan bu genel lisans ile küresel petrol arzında kısa vadeli bir rahatlama yaşanması bekleniyor.











