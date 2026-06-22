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ABD İran petrolünün bir kısmının satışına onay verdi

ABD İran petrolünün bir kısmının satışına onay verdi

16:2222/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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Washington’dan İran petrolü için dikkat çeken karar.
Washington’dan İran petrolü için dikkat çeken karar.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ilk turunun ardından Washington yönetimi, İran menşeili ham petrol ve petrokimya ürünlerinin üretim, sevkiyat ve satışına 21 Ağustos’a kadar geçici izin verdi. ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı genel ruhsatla yaptırımlarda sınırlı bir esnemeye gidildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik geçici bir genel ruhsat yayımladı. Alınan karar doğrultusunda, İran menşeili ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, sevkiyatı ve satışı 21 Ağustos tarihine kadar resmen serbest bırakıldı.

Küresel enerji piyasaları ve jeopolitik dengeler açısından kritik öneme sahip olan bu muafiyet kararı, ABD ile İran arasında son dönemde yürütülen diplomatik müzakerelerin ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yumuşama adımlarının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık iki aylık bir süreyi kapsayan bu genel lisans ile küresel petrol arzında kısa vadeli bir rahatlama yaşanması bekleniyor.




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