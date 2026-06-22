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ABD Başkan Yardımcısı Vance'dan İran görüşmeleri ile ilgili açıklama: Çok iyi ilerleme kaydedildi

ABD Başkan Yardımcısı Vance'dan İran görüşmeleri ile ilgili açıklama: Çok iyi ilerleme kaydedildi

14:3322/06/2026, Pazartesi
IHA
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ABD Başkan Yardımcısı Vance İsviçre'de krizin eşiğinden nasıl döndüklerini açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsviçre'de krizin eşiğinden nasıl döndüklerini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İranlılar müzakerelerden çekilme tehdidinde bulundu ya da en azından sosyal medyada bu yönde tehditler yer aldı ama gece saat 01.00’den sonrasına kadar müzakerelerdeydik. Yani müzakerelerden çekilmiş değiller" dedi.

ABD ve İran heyetleri arasında İsviçre'de yürütülen kritik temasların ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, müzakerelerin gidişatına dair konuştu.

Görüşmelerin gece geç saatlere kadar sürdüğünü belirten Vance, kalıcı bir barış zemini oluşturmak adına kritik bir virajın dönüldüğünü ifade etti.

"DÜN ÇOK İYİ BİR GÜNDÜ, BÜYÜK KATKILAR SAĞLANDI"

ABD Başkan Yardımcısı'nın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Dün çok, çok iyi bir gündü. Çok iyi ilerleme kaydettik. Tam olarak yapmak istediğimiz şeyi yaptık. İran görüşmeleri üzerine büyük katkılar sağlandı. Görüşmelerin gece saat 1'e kadar sürdüğünü söyleyebilirim. İranlılar her ne kadar görüşmeleri terk etmekle tehdit etmiş olsalar da, başarılı bir son anlaşma için çok iyi bir temel attık.

Önümüzdeki 60 gün burada kalamam. ABD'ye geri döneceğim. Bundan sonra teknik ekipler çalışacak. Son anlaşma bir evdir. Biz burada başarılı bir son anlaşma için çok iyi iş çıkarttık.

"HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK, ÇATIŞMA ÇÖZÜM MEKANİZMASI KURULDU"

Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için bir mekanizma oluşturmak istedik. Boğaz açık. Kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilecek çatışmalar olduğunda bunları çözebilecek bir mekanizma oluşturduğumuzdan emin olmak istedik. Trump'ın dediği gibi, bazen bu ateşkesler sadece biraz daha az ateş açtığınız anlamına gelir. Ama biz doğru koordinasyonun sağlandığından emin olmak istedik. Böylece eğer ateş açılırsa, Hizbullah İsrail'e ateş açarsa veya İsrail karşılık verirse, birbirimizle konuşuyor olacağız ve ateşi nasıl durduracağımızı belirleyeceğiz."

"TRUMP’IN TEPKİSİZ KALMASINI BEKLEYEMEZSİNİZ"

Dün İranlılara açıkça dedik ki:
'Sizler bizlerin 'saçmalık konuşması' olarak adlandırabileceğimiz şeyler yaptığınızda, Trump'ın buna tepki vermemesini bekleyemezsiniz.' Onlar doğru olmayan şeyler söylediğinde, Trump buna kesinlikle tepki verecek. Biz bu net duruşu korurken doğru koordinasyonun sağlandığından da emin olmak istedik.

"İRAN RAZI OLDU"

Doğru koordinasyonun sağlandığından emin olmak istiyoruz. İranlılar, UAEA (IAEA) müfettişlerini ülkelerine tekrar davet etmeyi kabul ettiler. Nükleer muayenecilerin işe başlayacağı zaman konusunda ise bu incelemeler bu hafta, en kısa sürede, hatta bugün bile başlayabilir."

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