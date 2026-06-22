ABD-İran müzakerelerinin ilk turu tamamlandı

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerin ilk turu sona ererken, taraflar 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşılmasını öngören yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı.
İran ile ABD arasında, Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda İsviçre’de yürütülen dörtlü görüşmelerin ilk turu tamamlandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, müzakere heyetinin çalışmalarını tamamladığını, teknik ekiplerin ise temaslarını sürdürdüğünü bildirdi.
Sözcü, Hürmüz Boğazı’nda gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla bir mekanizma kurulması konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığını açıkladı.
Ayrıca komitenin, 60 gün içerisinde nihai anlaşmaya ulaşılmasını öngören bir yol haritası üzerinde uzlaştığı belirtildi.
Açıklamada Lübnan’daki gelişmelere de değinilirken, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla bir çatışma önleme birimi kurulmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.