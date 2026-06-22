İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın bu sabah Downing Street’in önünde yapacağı açıklamada istifa ettiğini duyurdu. Başbakan’ın, Makerfield’daki ara seçimde Andy Burnham’a karşı alınan ağır yenilginin ardından kendi partisinden gelen yoğun baskıyla görevden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Starmer'ın istifa kararı almasında, kendi partisi içinden yükselen tepkiler belirleyici bir rol oynadı. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık iki yüz partili, Starmer’ın makamı usulüne uygun şekilde devretmesi için ciddi bir kulis faaliyeti yürüttü. Miliband ve Mahmood, Starmer'ı görevi bırakıp yeni bir liderlik seçim takvimi belirlemeye davet ederken, Başbakan'ın direnmesi halinde kabine üyelerinin duruma doğrudan müdahale edebileceği senaryosu gündeme gelmişti. Parti kulislerinde Starmer'a "kaçınılmaz sona gelmeden gitmesi" yönünde sert uyarılar yapılırken, muhtemel bir liderlik yarışına da kesinlikle katılmaması gerektiği vurgulanıyordu.

Trump'ın istifa açıklaması

İngiltere'deki bu liderlik krizi, uluslararası siyasetin de yakın takibindeydi. ABD Başkanı Donald Trump, krizin derinleştiği anlarda sosyal medya platformu üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaparak Starmer'ın görevi bırakacağını adeta önceden ilan etti. Trump mesajında, Birleşik Krallık Başbakanı'nın özellikle göç ve enerji politikaları gibi iki hayati başlıkta büyük başarısızlıklar yaşadığını belirterek, siyaset sahnesinden çekilmeye hazırlanan Starmer'a başarılar dilediğini ifade etmişti.

Liderlik yarışında gözler Andy Burnham'da

Starmer'ın istifasının ardından İşçi Partisi'nin dümenine kimin geçeceği sorusu hızla yanıt aramaya başladı ve Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın ismi bu süreçte güçlü bir şekilde ön plana çıktı. Burnham'ın liderlik yolu, daha önce Starmer tarafından Gorton and Denton ara seçimlerinde engellenmeye çalışılmış olsa da, İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi'nin kararıyla Makerfield'dan aday gösterilip meclise girmesiyle yeniden açılmıştı. Sürecin hızlanmasında aktif rol oynayan eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner ve eski Sağlık Bakanı Wes Streeting de istifa çağrılarına öncülük eden isimlerdendi. Önümüzdeki süreçte Streeting'in bizzat liderlik yarışına girmeye hazırlandığı konuşulurken, Rayner'ın açıkça Burnham'ı destekleyeceğini ilan etmesi partideki yeni güç dengelerini şekillendirmeye başladı.

Keir Starmer kimdir?

4 Temmuz genel seçimlerinde elde ettiği zaferle 14 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarını sonlandıran ve Rishi Sunak'tan görevi devralan Starmer, kısa sürede İngiliz siyasetinin zirvesine tırmanmıştı. 2 Eylül 1962'de Londra'da doğan Starmer, Leeds ve Oxford üniversitelerinde aldığı sağlam hukuk eğitiminin ardından, insan hakları ve ceza hukuku alanında oldukça prestijli bir kariyer inşa etti. 2008 ile 2013 yılları arasında İngiltere ve Galler'in en üst düzey savcılık kurumu olan Kraliyet Savcılık Hizmeti'nin (CPS) başında sergilediği performans ona "Sir" unvanını kazandırmıştı.

Siyasete 2015 yılında Camden milletvekili olarak adım atan Starmer, Jeremy Corbyn'in Brexit sözcülüğünü yürüttüğü dönemden liderlik koltuğuna uzanan dikkat çekici bir profil çizdi. 2019'daki ağır seçim yenilgisinin ardından yüzde 56,2 oy oranıyla parti lideri seçilen Starmer, partiyi merkeze çeken pragmatik adımlarıyla tanındı. Başlangıçta ikinci bir Brexit referandumunu dillendiren Starmer, iktidara yürüyüş sürecinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin tek pazarına veya gümrük birliğine yeniden katılmayacağını netleştirmiş, yalnızca Boris Johnson döneminde imzalanan anlaşmanın iyileştirilmesi gerektiğini savunarak siyasi rotasını güncel duruma uyarlamıştı.



