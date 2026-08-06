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Barışa göz kırpan Trump'tan İran'a savaş tehdidi: Hızla mühimmat üretiyoruz

Barışa göz kırpan Trump'tan İran'a savaş tehdidi: Hızla mühimmat üretiyoruz

23:51, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 00:22, 07/08/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak
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Barışa göz kırpan Trump'tan İran'a savaş tehdidi: Hızla mühimmat üretiyoruz
Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyen Trump, hızla mühimmat ürettiklerini ve fazlasının lazım olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi. İran ile Hürmüz Boğazı konusunda henüz bir anlaşmanın olmadığını ifade eden Trump, "Hürmüz fiilen açık sayılır, boğazın kontrolü bizde." dedi. ABD Başkanı, anlaşmaya yönelik olumlu açıklamalarını ise, "Çok cephane üretmeliyiz, Hızla mühimmat üretiyoruz, fazlası lazım." ifadeleriyle tehditvari şekilde sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İran'la anlaşmaya yakınız"

İran'la müzakerelerin iyi şekilde devam ettiğini anlatan Trump, net ifadeler kullanmaktan kaçınsa da anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi.

ABD Başkanı, "Savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek ki bence çok yakında bitecek. (İran'ın) Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Bence gayet iyi gidiyoruz"

Müzakereleri yakından takip ettiğini ve kendisinin de dahil olduğunu aktaran Trump, anlaşmanın ne zaman imzalanacağı sorusuna, "Bence işler çok iyi gidiyor. Müzakerelerde ben de yer alıyorum. Bence gayet iyi gidiyoruz. (Anlaşma) Yakında gerçekleşebilir." yanıtını verdi.

Trump, müzakerelerin, Hürmüz Boğazı ile ilgili kısmında, İran'la anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu yönündeki haberleri de değerlendirerek, bu konuda Tahran'la tam olarak anlaştıklarını henüz söyleyemeyeceğini ancak sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Abluka yoluyla boğazı ABD'nin kontrol ettiğini savunan Trump, yine de İran'ın boğazdan geçen gemilere ateş açabileceğini ya da deniz mayınlarının tankerlere çarpabileceğini söyledi.

Anlaşmaya ve savaşa yeşil ışık

ABD Başkanı, anlaşmaya yönelik olumlu açıklamalarını ise, "Çok cephane üretmeliyiz, Hızla mühimmat üretiyoruz, fazlası lazım." ifadeleriyle tehditvari şekilde sürdürdü.

Rusya ve Ukrayna'ya mesaj

ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da güncel durumu değerlendirerek, Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya zamanında çok fazla silah ve mühimmat verdiğini savundu.

ABD olarak sadece Ukrayna'ya değil birçok ülkeye çok fazla silah ve mühimmat gönderdiklerini anlatan Trump, ihtiyaç duymaları halinde bunların bazılarını geri alabileceklerini belirtti.

Trump, İran'la ilgili ihtiyaç duydukları mühimmatlar konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını savunarak, bu stokları günlük olarak tedarik edip yerine koyduklarını kaydetti.


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Başlıklar :Donald TrumpABDİran
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