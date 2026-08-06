Trump'ın çelişkili açıklamalarına İran'dan sert tepki: Taahhütlerinizi yerine getirin
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditleri ile müzakere söylemlerini "başarısız bir tiyatro diplomasisi" olarak nitelendirdi. Kalibaf, ABD'nin zorbalık ve sahte haberler üzerine kurulu stratejisinin işe yaramayacağını belirterek, Washington yönetimine gerçekleri kabul etme ve taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere ile saldırı tehditlerinden oluşan çelişkili açıklamalarını "başarısız bir tiyatro diplomasisi" olarak nitelendirdi.
Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın bir çok kez "büyük saldırılar düzenleyeceğiz" dedikten sonra "İranlılar müzakere etmek istiyor" diyerek tehditlerinden geri adım atmasına tepki gösterdi.
Trump'ın yaklaşımını "tiyatro diplomasisi" olarak nitelendiren Kalibaf, "Zorbalık, bozulan vaatler ve sahte haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir strateji. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, 5 Ağustos'ta Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a karşı büyük bir saldırı planlandığını ancak "İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının" ardından müzakerelere döndüklerini söylemişti.
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