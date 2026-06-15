İngiltere Başbakanı Starmer: İran ile ABD arasındaki anlaşmadan memnuniyet duydum

Starmer, teknik görüşmelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydederek, önceliklerinin kalıcı ve güvenilir bir barışın sağlanması olduğunu belirtti. Geçişlerin güvenliği için Fransa'yla bir süredir uluslararası bir görev gücü oluşturma çabalarına liderlik ettiklerini anımsatan Starmer,

“Hürmüz Boğazı'nda görev yapmaya talep gelirse hazırız. İran'ın nükleer programıyla ilgili verdiği taahhütleri eksiksiz şekilde uygulaması önemli. İngiltere'nin uzun süredir değişmeyen kararlı tutumu, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasının gerektiği yönündedir”