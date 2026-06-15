ABD ve İran arasındaki barış anlaşması sonrasında Brent petrol fiyatlarının düşüşü ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitme beklentisinin güçlenmesiyle birlikte yükselişle başladı. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde kaç liradan işlem görüyor? Geçtiğimiz haftalarda sert bir düşüş yaşayan gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 15 Haziran altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları alış/satış son durum.
İran ve ABD barışı sonrası piayasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları güne yükselişle başladı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? İşte 15 Haziran Pazartesi gününe ilişkin güncel altın fiyatları....
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 15 HAZİRAN 2026
ABD ve İranlı yetkililer, savaşı sona erdirecek bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşı sağlandığını duyurdu. Söz konusu anlaşmanın, ABD’nin İran’a yönelik ablukasını kaldırması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını kapsadığı belirtildi. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? (15 HAZİRAN 2026)
Haftanın ilk işlem gününde tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği yatırım aracı olan gram altın, ons fiyatındaki toparlanma eğiliminin etkisiyle güne hareketli başladı. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel verilerine göre, 15 Haziran sabahı itibarıyla standard gram altın alış fiyatı 6.435,26 TL seviyesinden işlem görürken, satış fiyatı ise 6.436,08 TL sınırında yer alıyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
Düğün sezonunun tam ortasında olunması sebebiyle takı alışverişlerinin vazgeçilmezi olan çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor. Haftanın ilk sabahında çeyrek altın, alış yönünde 10.618,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
Yarım Altın Alış: 21.250,00 TL
Yarım Altın Satış: 21.430,00 TL
Tam Altın Satış: 42.362,00 TL
Cumhuriyet Altını Satış: 42.147,00 TL
22 Ayar Bilezik Gramı: 5.925,51 TL
Ons Altın Fiyatı: 4.325,34 Dolar
ALTIN YÜKSELİYOR MU?
Altın fiyatlarının ABD ve İran arasındaki uzalaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nın açılacak oluşu ve bununla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş beklentisiyle birlikte yukarı yönlü seyir izlemesi bekleniyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi de altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiyi detekliyor.