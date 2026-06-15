Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran’ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Şerif'in anlaşmayı duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, “İran'la yapılan anlaşma artık tamamlandı.” dedi. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını ifade etti. İşte ABD-İran savaşını sona erdiren anlaşma maddeleri.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak. ABD Başkanı Trump Hürmüz'ün açılacağını ve ablukanın kalkacağını söyledi. Anlaşmayı doğrulayan İran, mutabakata Lübnan'ın da dahil olduğunu duyurdu.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını ve imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağını duyurdu. Şerif, tüm tarafların, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonları derhal ve kalıcı olarak sona erdireceklerini ilan ettiklerini söyledi.
ABD ve İran'a "çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları" dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da arabuluculuk çabalarına katkıları için teşekkürlerini sundu.
Trump barış anlaşmasını duyurdu mu?
Şerif'in anlaşmayı duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, “İran'la yapılan anlaşma artık tamamlandı.” dedi.
Trump anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD ablukasının kalkacağını açıkladı. Trump, "Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın." ifadelerini kullandı.
İran'a nakit para verilmeyeceğini belirten ABD Başkanı, yaptırımların potansiyel olarak kaldırılabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarının birkaç saat geciktirdiğini söyledi. Trump, “Şu an olması gerekiyordu. Şimdi birkaç saat sonrası için planlama yapıldı.” dedi.
Trump, Fox News kanalına telefonda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü bildirdi.
İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını ifade etti.
İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre iki heyetin başkanlarının görüşmelerin gelecekteki düzenlemelerini belirlemek için müzakereler yürüteceğini vurgulayan Garibabadi, "19 Haziran'a kadar ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak. 60 günlük görüşmeler, ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır." dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini kaydetti.
Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirten Garibabadi, "Lübnan da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlara derhal ve kalıcı olarak son verileceği bu gece açıklanacak." dedi.
Anlaşma metninde "İran'ın tüm önemli görüşlerinin" yer aldığını ve imza töreninden önce anlaşma metninin kamuoyuna açıklanacağını aktaran Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin anlaşmaya rağmen "düşmanın planlarına karşı koymak için her zaman hazır olduğunu" belirtti.
ABD-İran anlaşma maddeleri neler? Kim ne aldı ne verdi?
İran'ın Mehr Haber Ajansı, ABD-İran mutabakat metni taslağına göre İran'ın petrol ve petrokimya satışlarına yönelik yaptırımların askıya alınacağını duyurdu. Metnin, İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının öngörüldüğü belirtilen haberde bu gerçekleşmeden anlaşmanın tamamlanmayacağı vurgulandı.
Amerika Birleşik Devletleri ile İran, yaklaşık üç aydır savaşı sona erdirecek bir anlaşma üzerinde görüşüyor.
Mutabakat zaptında artık son aşamaya gelse de içeriği hala kamuoyuyla paylaşılmadı.
İranlı bir yetkili, mutabakat zaptı taslağının son haline ilişkin Reuters haber ajansına açıklama yaptı. İranlı yetkiliye göre Tahran, mutabakat zaptıyla nükleer silah üretmeyeceğini veya edinmeyeceğini beyan edecek.
İran, nihai bir anlaşmaya varılana kadar, uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı da kabul etti.
İranlı yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri de, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'da seyreltilmesine onay verdi.
Amerikan yönetimi, nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı da kabul etti.
İranlı yetkiliye göre Amerikan Yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak, Tahran'ın petrol satmasına izin verecek.
Trump yönetimi, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları, doğrudan nakit transferleri, bölgesel ülkeler arasındaki işbirliği ve finansal kredi hatları yoluyla serbest bırakmayı da kabul etti.
Amerikan Başkanı, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de, Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili, Amerikan Yönetimi'nin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi.