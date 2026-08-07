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Rusya'dan ABD'ye barış mesajı: Ukrayna krizinin çözümüne odaklanmaya çağırıyoruz

Rusya'dan ABD'ye barış mesajı: Ukrayna krizinin çözümüne odaklanmaya çağırıyoruz

00:49, 07/08/2026, Cuma
AA
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Rusya'dan ABD'ye barış mesajı: Ukrayna krizinin çözümüne odaklanmaya çağırıyoruz
Fotoğraf: Arşiv

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Fadeyev, ABD'ye Ukrayna krizinde barışçıl sürece odaklanma çağrısında bulunarak yapıcı fikirlere açık olduklarını ve meşru güvenlik çıkarlarının korunması şartıyla siyasi-diplomatik çözümü tercih ettiklerini bildirdi. Batı'nın Kiev'e sağladığı askeri desteği kınayan Fadeyev ayrıca, Ermenistan'ın Rusya ile müttefiklik ilişkilerinden uzaklaşıp Batı ile yakınlaşma politikasını eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Fadeyev, ABD'ye Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine odaklanma çağrısında bulunarak, "Amerikan müzakerecilerinin yapıcı fikirleri varsa, bunları istişare etmeye her zaman hazırız." dedi.

Fadeyev, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Fadeyev, "Batı'dan bu yardım yapılmasaydı, Kiev yönetimi, sivillere ve sivil altyapıya yönelik terör saldırıları düzenleyemezdi." ifadesini kullandı.

Fadeyev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu yaklaşımı ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya Filipinler'de 23 Haziran'da yaptığı görüşmede ilettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna ordusuna askeri desteğin yoğunlaştırılması yoluyla gerginliği artırma mantığı hatalı ve öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. ABD dahil, herkesi Kiev'in Batılı silahlarla işlediği suçları dikkate almaya, kanın dökülmesinin sürdürülmesi yerine barışçıl sürece odaklanmaya çağırıyoruz. Rusya'nın meşru çıkarlarının kayda alınması gerekiyor. Bu, krizin çözüm parametrelerinde en kilit nokta olmalı. Meselenin siyasi diplomatik çözümünü tercih ediyoruz. Her koşulda hedeflerimize ulaşacağız."

ABD'nin, Ukrayna kriziyle ilgili müzakere sürecine yönelik yaklaşımının "istikrarsız" olduğuna işaret eden Fadeyev, "Amerikan müzakerecilerinin yapıcı fikirleri varsa, bunları istişare etmeye her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

Fadeyev, Kiev yönetiminin "terör eylemlerinin" ABD dahil tüm ülkelerce kınanması gerektiğinin altını çizdi.

"Bu teklifler, bize iletilmedi"

Fadeyev, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın, "Rusya'ya hava sahası ve altyapı güvenliğini sağlamayı, enerji tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı olarak vazgeçmeyi ve temas hattı boyunca çatışmaları dondurmayı teklif ettikleri" yönündeki açıklamasına ilişkin "Bu teklifler, bize iletilmedi." dedi.

Ukrayna'nın İstanbul'daki müzakere sürecini geçen yıl terk ettiğine dikkati çeken Fadeyev, Rusya'nın, krizin çözümüne ilişkin belirlediği ilkelerinin geçerli olduğunu dile getirdi.

Fadeyev, "Ukrayna meselesinin siyasi ve diplomatik çözümüne yönelik her türlü inisiyatifi memnuniyetle karşılayacağız. Ancak çözümün, Rusya'nın güvenlikle ilgili meşru çıkarlarını kapsaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Erivan, şantaja başvurma girişimde bulunuyor"

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinen Fadeyev, "Erivan'ın Avrasya entegrasyon süreçlerinin yerine Rusya'ya düşmanlık besleyen Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmayı tercih ettiğini" söyledi.

Fadeyev, "Avrupa'ya yönelik adımın yarattığı sosyal ekonomik sonuçları Ermeni vatandaşlarından gizleniyor, ihracatla ilgili sorunlar ise 'Moskova'nın kısıtlamaları' olarak anlatılıyor. Bunlar, bizim uyguladığımız kısıtlamalar değil, geleneksel bağların kopması durumunda yaşanacak bir gerçek." diye konuştu.

Erivan'ın Moskova ile "özel" ilişkisinden vazgeçtiğini, Ermenistan'ın Batılı ülkelerle yaptığı anlaşmaların hukuken güçlü olmadığını vurgulayan Fadeyev, "Ne Brüksel ne Londra ne de Paris Ermenistan'ın ekonomisine ciddi yatırımlar yapmayacak." dedi.

Fadeyev, Ermenistan tarafının Rusya ile ilişkilerde gerçekçi ve dengeli yaklaşım sergileyeceği umudunu paylaşarak, "Erivan'ın Rusya ile yapıcı diyaloğu kurmanın yerine doğrudan şantaja başvurma girişimde bulunduğunu görüyoruz. Nazi Kiev rejimi ile flörtleşmeyi de içeren çizgi, Ermenistan'daki iktidarın Rusya ile müttefik işbirliğine hazır olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, Suriye'nin kuzey ve doğusunda konsolosluk ve diplomatik temsilcilikler açması ihtimalini değerlendiren Fadeyev, bu konuda karar alınması durumunda bunun bildirileceğini söyledi.

Sözcü Yardımcısı Fadeyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dmitriy Dogatkin'i Şam Büyükelçisi olarak atadığını anımsattı.


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Başlıklar :RusyaABDUkraynabarış
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