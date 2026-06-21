Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
ABD Başkanı Trump'tan istifa paylaşımı: 'İki önemli konuda başarısızlık yaşadı'

ABD Başkanı Trump'tan istifa paylaşımı: 'İki önemli konuda başarısızlık yaşadı'

18:3221/06/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer
ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa edeceğini açıklayarak, göç ve enerji politikaları gibi iki çok önemli konuda başarısızlık yaşadığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, paylaşımında,
"Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim."
ifadelerini kullandı.



#ABD
#Donald Trump
#İngiltere
#İngiltere Başbakanı Keir Starmer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TYT AYT YDT soruları ve cevapları AÇIKLANDI! 2026 osym.gov.tr ÖSYM YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? TYT AYT A-B kitapçığı sorgulama ekranı