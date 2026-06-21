ABD Başkanı Trump'tan istifa paylaşımı: 'İki önemli konuda başarısızlık yaşadı'

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa edeceğini açıklayarak, göç ve enerji politikaları gibi iki çok önemli konuda başarısızlık yaşadığını ifade etti.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a ilişkin paylaşım yaptı.
Trump, paylaşımında,
"Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim."
ifadelerini kullandı.
#ABD
#Donald Trump
#İngiltere
#İngiltere Başbakanı Keir Starmer