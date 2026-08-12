TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Çiftçi'den 81 ilin valileriyle 'Terörsüz Türkiye' toplantısı: Yeni yasal çerçeve masada

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisiyle "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" konulu güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanlığındaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen yasal çerçeve ele alındı

Toplantıya 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecindeki aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantıda, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen yasal çerçeveye ilişkin bilgi aktarımında bulundu.

Toplantının ardından Bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Bakan Çiftçi, GAMER'de kanunun geniş bir mutabakatla kabul edilmesinin önemine dikkati çekerek, sürecin merkezinde şehitlerin aziz hatırası, gazilerin onuru, milletin huzuru ve devletin bekasının bulunduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki çerçevesini oluşturan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun', TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada geniş bir uzlaşıyla kanunlaşmıştır." ifadesini kullandı.

"Silah bütünüyle devreden çıkacak"

Türkiye'nin kırk yılı aşkın süredir terör nedeniyle ağır bedeller ödediğinin altını çizen Çiftçi, "Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakarlığı ve ailelerimizin sabrı, Terörsüz Türkiye hedefimizin en sağlam dayanağıdır. Bu süreçte atılan her adımın merkezinde şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin onuru, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye hedefi, muhterem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla bir devlet politikasına dönüşmüş, Gazi Meclisimizin iradesiyle hukuki bir zemine kavuşmuştur." ifadelerine yer verdi.

Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinde ortaya konulan çerçevenin açık olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır. Aziz milletimizin kardeşliği, hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz."

Bakan Çiftçi, Türkiye Yüzyılı'nın huzurun, kardeşliğin ve milli dayanışmanın yüzyılı haline getirileceğini belirterek, toplantının Terörsüz Türkiye hedefine, milletin huzuruna ve ülkenin geleceğine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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