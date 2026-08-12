Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Abbas'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçildi

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas, görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

İkili ilişkiler masada

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Paktı sonrası gerçekleşecek ziyarette iki liderin gündeminde Türkiye ile Filistin arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de yer alacak. Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Mahmut Abbas - Ömer Bolat

Bolat: Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abbas'ı Ankara'da karşıladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye ile Filistin arasındaki güçlü kardeşlik ve dayanışma bağlarını daha da güçlendirmek; siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerimizi çok daha fazla geliştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bolat, Filistin halkına yönelik desteğin sürdürüleceğini vurgulayarak, "Filistin'in ve mazlum Filistin halkının hürriyeti, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tesis edilene kadar; Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

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