Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması: 'Üniter yapıya aykırı bir şey yok'
, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:56, 12/08/2026, Çarşamba11:25, 12/08/2026
Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş
Meclis'te kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Milli hassasiyet korunarak yürütülmüştür. Devletin temel ilkeleriyle ilgili tartışma yok. Halkımızın asla duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik. Yasaya büyük toplumsal destek var. Süreç tamamen açık ve şeffaf bir şekilde ilerleyecek. Bu yasa bir genel af değildir. Yasada üniter yapıya aykırı bir şey yok." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili Meclis'te kabul edilen çerçeveye yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları;
Çerçeve yasa milli hassasiyet korunarak yürütülmüştür. Devletin temel ilkeleriyle ilgili tartışma yok. Halkımızın asla duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik.
"Büyük toplumsal destek var"
Yasanın 467 oyla kabul edilmesi çok önemli. Yasa terörün tamamen bitmesi için yapıldı. Yasaya bağlı kalınarak ilerlenirse mesele çözülür. Yasaya büyük toplumsal destek var.
"Önce iç kaleyi tahkim etmemiz gerek"
Süreç tamamen açık ve şeffaf bir şekilde ilerleyecek. Türkiye artık kaynaklarını teröre ayırmayacak. Önce iç kaleyi tahkim etmemiz gerek. Terörsüz Türkiye süreci de bu nedenle başlamıştır. Ezber siyasetin artı karşılığı yok. Terörden hep beraber kurtulacağız.
Bu model tüm dünyadaki fakültelerde ders olarak okutulacak. Türkiye modeli tüm dünyaya örnek olacak. Karşımıza çıkan yeni yol birliğin yoludur.
"Af yasası değil"
Bu yasa bir genel af değildir. Süreç yasası af yasası değildir. Yasada üniter yapıya aykırı bir şey yok.
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Bu süreçte provokasyonlara karşı uyanık olmak şart.
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