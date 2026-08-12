Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması: 'Üniter yapıya aykırı bir şey yok'

Süreç tamamen açık ve şeffaf bir şekilde ilerleyecek. Türkiye artık kaynaklarını teröre ayırmayacak. Önce iç kaleyi tahkim etmemiz gerek. Terörsüz Türkiye süreci de bu nedenle başlamıştır. Ezber siyasetin artı karşılığı yok. Terörden hep beraber kurtulacağız.