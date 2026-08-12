Bakan Fidan'dan Libya'da diplomasi trafiği: Silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü

Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması: 'Üniter yapıya aykırı bir şey yok'

Meclis'te kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Milli hassasiyet korunarak yürütülmüştür. Devletin temel ilkeleriyle ilgili tartışma yok. Halkımızın asla duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik. Yasaya büyük toplumsal destek var. Süreç tamamen açık ve şeffaf bir şekilde ilerleyecek. Bu yasa bir genel af değildir. Yasada üniter yapıya aykırı bir şey yok." dedi.