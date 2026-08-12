Bakan Fidan'dan Libya'da diplomasi trafiği: Silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü
17:08, 12/08/2026, Çarşamba
AA
Bakan Fidan Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında bulunduğu Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Libya'nın Bingazi kentini ziyaret etti.
Bakan Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı.
Fidan, daha sonra Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.
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