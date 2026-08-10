TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kulisleri ziyaret etti
23:49, 10/08/2026, Pazartesi
AA
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefet ve iktidar kulislerini ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefet kulisinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve milletvekilleriyle bir süre sohbet etti.
Başkan Kurtulmuş'a AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala eşlik etti.
Başlıklar :TBMMTerörsüz TürkiyeNuman Kurtulmuş
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