Bartın'daki tokmaklı kavga kanlı bitti: Ziyaretine gelen arkadaşının katili oldu

Dünyada sadece 4 yerde var, biri de Türkiye'de: Görenler gözlerine inanamıyor! Milyonlarca kişi akın etti

Bartın'da 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup, kristalleşmesi ile oluşan bazalt kayaların yer aldığı Güzelcehisar Bazalt Sütunları'na ilgi artıyor. 2011 yılında 'tabiat anıtı' olarak turizme kazandırılan lav sütunlarını son 9 yılda 2,5 milyon kişi ziyaret etti.