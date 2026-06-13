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Dünyada sadece 4 yerde var, biri de Türkiye'de: Görenler gözlerine inanamıyor! Milyonlarca kişi akın etti

Dünyada sadece 4 yerde var, biri de Türkiye'de: Görenler gözlerine inanamıyor! Milyonlarca kişi akın etti

14:3913/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
DHA
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Bartın'da 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup, kristalleşmesi ile oluşan bazalt kayaların yer aldığı Güzelcehisar Bazalt Sütunları'na ilgi artıyor. 2011 yılında 'tabiat anıtı' olarak turizme kazandırılan lav sütunlarını son 9 yılda 2,5 milyon kişi ziyaret etti.

Kente 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyündeki lav sütunları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında 'tabiat anıtı' ilan edildi. Güzelcehisar Bazalt Sütunları, Türkiye'nin 112'nci tabiat anıtı oldu. Lav sütunları, dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor. Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar'dakiler hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor. 

Yeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor. 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarının genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu 100 metreye kadar ulaşıyor.

SEYİR KEYFİ İÇİN YÜRÜYÜŞ YOLU


9 yıl önce 'Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi’ kapsamında; lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu, seyir terası ve iskeleler yapıldı. Lav sütunlarının izlenmesi ve yakından görülmesi için yapılan çalışmaların ardından bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı arttı. Lav sütunlarını geçen yıl 500 bin kişi ziyaret ederken, bu sayı son 9 yılda 2,5 milyon ziyaretçi olarak kayda geçti.

"ÇOK GÜZEL BİR YER"


Lav sütunları, 4 yıl önce kruvaziyer turizminin başladığı Amasra ilçesine gelen Rus turistlerin de ilgisini çekiyor. İzmir'den ailesiyle birlikte lav sütunlarını görmeye gelen Zeki Çakır, "Dünyada 4 tane varmış, merak ettik. Bir tanesi de ülkemizdeymiş. Çok güzel bir yer. Yine gelmeyi düşünüyoruz ve herkese tavsiye ederiz" dedi.  

#Bartın
#Güzelcehisar Bazalt Sütunları
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