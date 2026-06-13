Dünyada sadece 4 yerde var, biri de Türkiye'de: Görenler gözlerine inanamıyor! Milyonlarca kişi akın etti

SEYİR KEYFİ İÇİN YÜRÜYÜŞ YOLU





9 yıl önce 'Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi’ kapsamında; lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu, seyir terası ve iskeleler yapıldı. Lav sütunlarının izlenmesi ve yakından görülmesi için yapılan çalışmaların ardından bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı arttı. Lav sütunlarını geçen yıl 500 bin kişi ziyaret ederken, bu sayı son 9 yılda 2,5 milyon ziyaretçi olarak kayda geçti.