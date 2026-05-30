Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın
Bartın'da fırtına: Ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü

Bartın'da fırtına: Ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü

23:0430/05/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Bartın'da kuvvetli fırtına ve yağmur nedeniyle ağaçlar devrildi, dört araç zarar gördü.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgârın hızı saatte 30 kilometreye çıktı. Amasra ilçesi Küçük Liman mevkisindeki otoparkta bulunan bir ağaç, kuvvetli rüzgâr nedeniyle bir otomobilin üzerine devrildi. 

Yine kuvvetli rüzgâr nedeniyle Bartın merkeze bağlı Ellibaş köyünde iki ağacın devrilmesi sonucu 3 araç hasar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından kesilen ağaçlar temizlenerek otomobiller bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan, Bartın-Amasra yolunda da bir ağacın devrilmesi sonucu trafik tek şeritten sağlandı. 

#Bartın
#Sağanak
#Fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşeron işçiye kadro ne zaman? 100 bin taşeron işçiyi kadroya alımında son durum nedir?