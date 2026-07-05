Bartın'da kaza yapan sürücü uyumaya gitti: Savunması pes dedirtti

Bartın'da gece saatlerinde seyir halindeyken kontrolü kaybederek kazaya karışan sürücü, aracı olay yerinde bırakarak evine gitti. Sabah saatlerinde hasarı gören mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine olay yerine çağrılan şahıs, seyahatten geldiğini ve yorgun olduğu için uyuduğunu ifade etti.
Bartın’ın Ulus ilçesinde gece saatlerinde Ağaköyü Kadıköy grup yolu Alioğlu mevkiinde kaza meydana geldi.
06 FT 0709 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kaza yapan sürücü M.S,, aracını olay yerinde bırakıp evine uyumaya gitti. Sabah aracı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine 06 FT 0709 plakalı otomobilin sahibi M.S.’ye ulaşıldı. Ulukaya ilçesi Budamış Mahallesi’ndeki evinde uyuduğu öğrenilen sürücü, olay yerine çağrıldı. Vatandaşlar, aracın çarptığı beton direkler ve metal avlu kapılarındaki hasarın giderilmesini isteyerek şikayette bulundu.
"Yorgundum uyumuşum"
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.