Çöp kamyonunun altında kaldı: Hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mudanya Belediyesi’ne ait C.A. (58), kullandığı 16 BYJ 506 plakalı çöp kamyonu ile çöp toplama çalışması yaptığı sırada, Feyzullah Yeşilyaprak'ı fark etmeyip tekerleğinin altına alarak sürükledi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.