Bursa'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 77 yaşındaki Faize Karaca, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Eşinin cansız bedenini balkondan dönen yürüme engelli kocasının fark ettiği korkunç olayda, yaşlı kadına ait altınların da çalındığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, gasp amaçlı işlendiği üzerinde durulan cinayetin fail ya da faillerini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kadın, evinde kesici aletle öldürülmüş halde bulundu. Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan yürüme engelli Ali Karaca (82), bir süre balkonda bulunduktan sonra tekerlekli sandalyesiyle içeri girdi.
Bu sırada eşi Faize Karaca'yı (77) evin içinde kanlar içinde gören Ali Karaca, yeniden balkona çıkarak komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, boğazı kesilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaca'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bu arada Faize Karaca'nın altınlarının da çalındığı öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.